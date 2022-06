Los pronósticos de Roland Garros: de cómo Rafael Nadal remontó el favoritismo al semifinalista con la cuota más llamativa

Con los semifinalistas del Roland Garros ya definidos, la danza de pronósticos ha cambiado rotundamente con respecto al inicio del torneo. Los dos máximos candidatos en las casas de apuestas, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, fueron eliminados en cuartos de final a manos de Alexander Zverev y Rafael Nadal, respectivamente. Stefanos Tsitsipas, finalista en 2021 y el otro favorito que tenían los apostadores al inicio del torneo, quedó eliminado en octavos de final a manos del danés Holger Rune, la sorpresa del torneo. Marin Čilić y Casper Ruud fueron los otros que se metieron en semifinales.

Los enfrentamientos serán los siguientes:

Rafael Nadal vs. Alexander Zverev - viernes 3 de junio con horario a confirmar (ESPN/Star+) - Historial 6-3 a favor del español .

- viernes 3 de junio con horario a confirmar (ESPN/Star+) - . Marin Čilić vs. Casper Ruud - viernes 3 de junio con horario a confirmar (ESPN/Star+) - Historial 2-0 a favor del noruego.

Court Philippe-Chatrier de París, escenario principal del Roland Garros CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Los candidatos a quedarse con el título según los pronósticos

Rafael Nadal

Sin lugar a dudas, Rafael Nadal es el máximo candidato a quedarse con el título de los cuatro semifinalistas. El español viene de eliminar en cuartos de final a Novak Djokovic, que había ganado todos sus partidos del torneo en sets corridos, por 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (7-4). El serbio había ganado el último enfrentamiento entre ellos en las semifinales del Abierto de Francia 2021, donde Novak se consagró campeón.

Rafa Nadal festejando su triunfo frente a Novak Djokovic por los cuartos de final del Roland Garros 2022 ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Con los cinco partidos que disputó hasta ahora en este Roland Garros, estiró su récord de triunfos a 113 y mantiene su saldo de 3 derrotas, Previo a la semifinal contra Djokovic, había eliminado a Jordan Thompson, Corentin Moutet, Botic van de Zandschulp y Félix Auger-Aliassime. Las cuotas por una victoria de La Fiera pagan un monto cercano a 1.50. Al inicio del torneo eran de 5.00.

Alexander Zverev

El alemán se posiciona como el segundo candidato a hacerse con la Copa de los Mosqueteros. Viene de derrotar al favorito en los pronósticos, Carlos Alcaraz, en un gran partido que terminó con un 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (9-7). En las 5 rondas previas, había derrotado a Sebastian Ofner, Sebastián Báez, Brandon Nakashima y Bernabé Zapata Miralles. Un dato importante es que ganó los cuatro tie-breaks que disputó en este torneo: 7-2 y 7-5 vs. Nakashima, 13-11 vs. Zapata Miralles y 9-7 vs. Carlos Alcaraz.

Su actuación más destacada en el Abierto de Francia fue en el 2021, cuando cayó en semifinales frente a Stefanos Tsitsipas. Buscará su segunda final de Grand Slam luego del US Open 2020, cuando perdió frente a Dominic Thiem tras ir dos sets arriba. Las cuotas que se pagan en caso de pronosticar el campeonato de Sascha son de 4.75 por cada peso o dólar invertido.

Casper Ruud

El noruego, de 23 años, aparece en el tercer lugar de las apuestas. El actual Nro. 8 del ranking ATP es el primer noruego en disputar una semifinal de Grand Slam. Su mejor actuación había sido en el Australian Open 2021, donde perdió por abandono ante Andrey Rublev en octavos de final. En cuartos derrotó a la sensación del torneo, el danés Holger Rune, por 6-1, 4-6, 7-6 (7-2) y 6-3. Previamente había eliminado a Jo-Wilfried Tsonga, Emil Ruusuvuori, Lorenzo Sonego y Hubert Hurkacz.

De los cuatro semifinalistas, es el que llega con más sets disputados a lo largo del torneo con 20 (todos los demás jugaron 18). Las cuotas que se pagan por su victoria rondan los 6.00.

Marin Čilić

El croata es el único semifinalista que no está dentro del Top 10 del ranking ATP. Llega a esta instancia luego de vencer a Attila Balázs, Márton Fucsovics, Gilles Simon, Daniil Medvedev y Andrey Rublev, estos dos últimos integrantes del Top 10 (segundo y séptimo respectivamente).

El croata Marin Cilic Millennium Estoril Open

Ya conoce lo que es ganar un Grand Slam. En el US Open 2014 derrotó al japonés Kei Nishikori en la final para quedarse con el trofeo. Además, fue semifinalista en Australian Open 2010 y US Open 2015. En caso de alzarse con el trofeo, las casas de apuestas pagarán una cuota cercana a 12.00.