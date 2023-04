Manchester City vs. Arsenal, en vivo: cómo ver online el partido de la Premier League

escuchar

La fecha 33 de la Premier League 2022/23 se disputa entre semana y tiene como duelo estelar el que protagonizan este miércoles Manchester City y Arsenal, los líderes de la tabla de posiciones. El encuentro inicia a las 16 (hora argentina) en el Etihad Stadium y su resultado puede ser determinante en la lucha por el título.

En la previa al cotejo cuyo árbitro es Michael Oliver el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.60. Su derrota, es decir un triunfo del visitante, paga hasta 5.20. El empate cotiza 3.90.

Cómo ver el partido online

El duelo se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, por lo que también está disponible en la plataforma digital Star+. Quienes son clientes de Flow, Telecentro Play o DGO pueden sintonizar el canal deportivo en las aplicaciones mencionadas.

Los Cityzens están segundos en la clasificación con 70 puntos producto de 22 victorias, cuatro pardas e igual cantidad de derrotas. Si bien los Gunners lideran con 75 unidades gracias a 26 triunfos, seis igualdades y tres caídas, tienen dos partidos más jugados y el conjunto de Josep Guardiola, de no caer en el trascendental cotejo, dependerá de sí mismo para quedar como líder en un futuro. Para ello deberá imponerse en sus encuentros pendientes ante West Ham y Brighton.

Para los entrenadores de ambos clubes, el choque no es decisivo, tal expresaron en la antesala. “El partido es importantísimo, pero no decisivo porque nos quedarán muchos por jugar a ambos equipos. Nosotros tenemos más encuentros por delante, pero no podemos negar que se trata de un partido importante. Podemos descontarle puntos a nuestro principal rival, pero tenemos que concentrarnos en nosotros. Hemos jugado dos veces contra Arsenal esta temporada y han sido partidos muy ajustados y complicados”, manifestó el DT español.

Los dos encuentros a los que hizo referencia fueron con victoria para su equipo, por la FA Cup y la Premier League. Justamente ese partido por el certamen doméstico es el último antecedente entre ambas entidades y lo ganó el elenco de Manchester 3 a 1 con anotaciones de Kevin De Bruyne, Erling Haaland y Jack Grealish. Bukayo Saka descontó para los Gunners, que desde entonces no volvieron a caer.

Manchester City ganó los dos partidos que disputó contra Arsenal esta temporada en Inglaterra GLYN KIRK - AFP

Mikel Arteta, DT del equipo líder, por su parte, coincidió con su par coterráneo: “¿Va a definir la temporada? La respuesta es no. El partido más importante es el siguiente. Tenemos que vivir el día. Eso va a cambiar cada semana”.

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson; Manuel Akanji, John Stones, Rúben Dias; Rodri, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Jack Grealish y Erling Haaland.

Arsenal: Aaron Ramsdale; Ben White, Rob Holding, Gabriel Magalhães, Olexandr Zinchenko; Martin Odegaard, Thomas Partey, Fábio Vieira; Bukayo Saka, Gabriel Jesús y Gabriel Martinelli.

El fixture de Manchester City post Arsenal

Vs. Fulham - Fecha 34 - Domingo 30 de abril.

- Fecha 34 - Domingo 30 de abril. Vs. West Ham - Fecha 28 (pendiente) - Miércoles 3 de mayo.

- Fecha 28 (pendiente) - Miércoles 3 de mayo. Vs. Leeds United - Fecha 35 - Sábado 6 de mayo.

- Fecha 35 - Sábado 6 de mayo. Vs. Everton - Fecha 36 - Domingo 14 de mayo.

- Fecha 36 - Domingo 14 de mayo. Vs. Chelsea - Fecha 37 - Domingo 21 de mayo.

- Fecha 37 - Domingo 21 de mayo. Vs. Brighton - Fecha 32 (pendiente) - Miércoles 24 de mayo.

- Fecha 32 (pendiente) - Miércoles 24 de mayo. Vs. Brentford - Fecha 38 - Domingo 28 de mayo.

El fixture de Arsenal post Manchester City

Vs. Chelsea - Fecha 34 - Martes 2 de mayo.

- Fecha 34 - Martes 2 de mayo. Vs. Newcastle - Fecha 35 - Domingo 7 de mayo.

- Fecha 35 - Domingo 7 de mayo. Vs. Brighton - Fecha 36 - Domingo 14 de mayo.

- Fecha 36 - Domingo 14 de mayo. Vs. Nottingham Forest - Fecha 37 - Sábado 20 de mayo.

- Fecha 37 - Sábado 20 de mayo. Vs. Wolverhampton - Fecha 38 - Domingo 28 de mayo.

