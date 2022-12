Neymar mostró su casillero del vestuario y un detalle sorprendió a todos

escuchar

El viernes fue un día cargado de emociones para quienes siguen las jornadas del Mundial de Qatar 2022. Uno de los seleccionados favoritos para llegar a la final quedó eliminado. Brasil perdió contra Croacia, y atrás quedó la ilusión por conseguir la sexta Copa del Mundo. En medio de la decepción y tristeza, Neymar se despidió de Qatar con una sentida imagen en Instagram, que lejos de tratarse de una foto más, llamó la atención al estar cargada de detalles.

El capitán del seleccionado de Brasil compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que muestra el interior del vestuario del Estadio Education City, donde se disputó el encuentro entre Brasil y Croacia. La camiseta verdeamarela, con el número diez colgado junto a tarjeta de pase hacia las locaciones, tomaron gran significado tras la derrota.

Neymar se despidió de Qatar (Captura Instagram @Neymar Jr)

Sus seguidores acapararon su vista en el resto de elementos que aparecen en la postal. Una Biblia abierta que sirve de resguardo de dos elementos muy importantes para el jugador: la foto de su hijo, Davi Lucca, y la réplica pequeña de la Copa del Mundo.

Neymar mostró su casillero (Captura foto @Neymar Jr)

Como ya lo hizo público en diversas ocasiones, Neymar es un fiel creyente religioso y parte de los objetos que lo acompañan es el relato del Antiguo Testamento, que para los religiosos significa una guía fundamental y significante de su fe. Es por ello, que sobre ella el capitán posicionó los dos aspectos importantes para él, que no pasaron desapercibidos por los fanáticos.

Pero el pequeño escenario ocupado por el jugador no solo fue ocupado por estos elementos, sino que se observa un envase de spray, muy utilizado en el campo de juego que sirve para adherir los vendajes. Se trató de un elemento muy importante para el jugador, quien mantuvo una venda en su tobillo derecho, en el que sufrió un esguince que lo dejó afuera por dos partidos de la fase de grupo.

Asimismo, se puede ver el bolso de la exclusiva firma Dior, una de las elegidas usualmente por los deportistas, que su abertura deja entrever otro envase de aerosol. Por último, hay una camiseta blanca y una gorra, que podría haber sido uno de los elementos que usaría en caso de ganar el partido, ya que tiene la inscripción Copa do Mundo 2022.

La publicación previa a la derrota (Foto Instagram @Neymar Jr)

Previo al partido contra Croacia, el capitán había compartido en Instagram un pedido encomendando a la religión. “Que Dios nos bendiga y nos proteja”, se puede leer junto a una imagen suya con la cita de los Efesios 6:8 de la Biblia: “Cada persona será recompensada por el bien que practica”. Luego de la derrota, el jugador limitó los comentarios de la publicación, ya que era propicio para recibir el repudio de aquellos que quedaron insatisfechos con su juego.

La despedida de Neymar de Qatar

“Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo”, escribió recientemente el jugador en su cuenta de Instagram. Con tristeza infinita, indicó que tanto el equipo como Brasil se merecía la Copa del Mundo, pero “esa no era la voluntad de DIOS”, indicó.

La publicación de Neymar tras la eliminación de Brasil ante Croacia Instagram: @neymarjr

Asimismo, en medio de la decepción, agradeció el apoyo que recibió durante el campeonato y volvió a referir sobre su inquebrantable fe religiosa. “Gracias por todo mi DIOS, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme. Todo honor y toda gloria es siempre para ti, sin importar las circunstancias”, finalizó.

