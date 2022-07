Partidos de hoy: la agenda del fútbol para ver por TV este jueves 7 de julio

A las 21:30, Estudiantes de La Plata se enfrenta ante Fortaleza en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro lo televisa Fox Sports, y será arbitrado por el chileno Esteban Ostojich. En el encuentro de ida, empataron en Brasil por 1 a 1.

El equipo de Ricardo Zielinski viene de perder por 2 a 1 ante Arsenal, por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), donde marcha 18avo. con siete puntos. Por su parte, los dirigidos por el argentino Juan Pablo Vojvoda, cayeron ante Coritiba por 2 a 1, y se ubican en la última posición del Brasileirao con 10 unidades.

Así las cosas, el “León” jugaría con Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Luciano Lollo y Emmanuel Mas; Manuel Castro, Fernando Zuqui, Jorge Rodríguez y Franco Zapiola o Pablo Piatti; Mauro Boselli. Por su lado, el “Tricolor” formaría con Marcelo Boeck; Brayan Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Ronald, Felipe, Juninho Capixaba; Lucas Lima, Moisés, Romarinho.

En la conferencia de prensa previa al partido, Zielinski aseguró que se trata del partido “más importante del año” para la institución. Además, hizo un análisis del compromiso venidero. “Confiamos en poder hacer las cosas bien para lograr la clasificación”. A la vez, explicó que busca repetir el encuentro que su equipo hizo en Ceará, aunque remarcó las diferencias entre los equipos argentinos y brasileros. “Hicimos un buen partido y buscaremos repetirlo, pero también sabemos que los equipos brasileños son muy difíciles. Tienen otro poder económico y nunca es fácil para los argentinos. Ellos aseguraron su clasificación a octavos con buenos rendimientos de visitante, y lo tenemos en cuenta”, admitió.

Ricardo Zielinski, técnico de Estudiantes (LP) JUAN MABROMATA - AFP

A la vez, el “Ruso” expresó su disgusto por la última derrota de su equipo ante Arsenal por el torneo local. “No me gusta que no podamos resolver esas cosas de concentración, no debemos dispersarnos. Todos los equipos (en especial, los que jugamos copas) transitamos por estos momentos y hay que buscar serenidad para pasarlos. Hay que tener humildad, aprender de los errores, ir partido a partido y evolucionar siempre”.

Un rato antes, a las 19:15, Lanús e Independiente del Valle jugarán en el estadio Néstor Díaz Pérez por un lugar en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido lo televisa ESPN, y el juez será Cristian Garay. En el partido de ida, el “Auriazul” se impuso por 2 a 1 en su cancha. El “Granate” perdió el último fin de semana contra Unión por 3 a 0 en condición de visitante. Asimismo, lleva sólo cinco unidades, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas. En cuanto a Independiente del Valle, viene de empatar 1 a 1 frente a 9 de octubre, y se posiciona en el cuarto lugar de la tabla de clasificación de la Serie A de Ecuador.

De esta manera, el equipo de Jorge Almirón jugaría con Fernando Monetti; Braian Aguirre, Yonathan Cabral, Matías Pérez, Diego Braghieri y Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Maximiliano González y Raúl Loaiza; José Sand y Lautaro Acosta. Con respecto a los dirigidos por el argentino Martín Anselmi, los once titulares serían Moisés Ramírez; Mateo Carabajal, Richard Schunke y Luis Segovia; Lautaro Díaz, Lorenzo Faravelli, Fernando Gaibor y Jhoanner Chávez; Marco Ángulo y Junior Sornoza; Jonatan Bauman.

La agenda del fútbol en la TV el jueves 7 de julio

Copa Libertadores

21:30 Estudiantes de La Plata vs Fortaleza (Fox Sports)

Copa Sudamericana

19:15 Lanús vs Independiente del Valle ( ESPN )

) 21:30 Sao Paulo vs Universidad Católica ( DirecTV Sports )

) 21:30 Atlético Goianiense vs Olimpia (ESPN 2)

UEFA Euro Femenina