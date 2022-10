¿Por qué no juega Rodrigo de Paul en Atlético de Madrid? Los bajos números del volante de la selección, a dos meses del Mundial

Rodrigo de Paul no vive un presente soñado en Atlético de Madrid. Tras llegar como estrella proveniente de Udinese el año pasado, el mediocampista de la selección argentina perdió protagonismo en la consideración de Diego Simeone. Este martes fue suplente y no ingresó en la derrota con Brujas por 2-0 en la tercera fecha del Grupo B de la Champions League. No juega de titular desde el 18 de septiembre, cuando disputó el clásico ante Real Madrid que terminó con victoria 2-1 para el Merengue. A Lionel Scaloni, el entrenador de la selección argentina, le preocupa su falta de ritmo a dos meses para que comience el Mundial Qatar 2022.

El volante argentino llegó al Aleti para el comienzo de la temporada 2021-22. La transferencia se hizo por un monto cercano a los 35 millones de euros, lo que le permitió ingresar al Top 20 de los pases más caros de futbolistas argentinos en toda la historia. Desde entonces, se convirtió en un jugador clave demostrando su ida y vuelta constante, su resistencia y su visión de juego, por sobre todas las cosas.

Rodrigo De Paul no juega como titular desde la derrota ante Real Madrid por la fecha 6

Los números de Rodrigo de Paul en su primera temporada en España

Finalizó el año con una calificación promedio de 7.19 según SofaScore.

según SofaScore. Disputó un total de 47 encuentros repartidos entre Liga de España, Copa del Rey y Champions League. 31 de ellos fueron como titular .

repartidos entre Liga de España, Copa del Rey y Champions League. . Convirtió cuatro goles .

. Repartió una asistencia .

. Alcanzó un 80% de efectividad en pases .

. Integró el equipo ideal de La Liga en cuatro fechas.

En la vigente temporada, de Paul lleva disputados cuatro partidos como titular de los diez que que jugó Atlético de Madrid entre liga local y Champions. Acumula un promedio de 49,5 minutos en cancha. Convirtió un gol y brindó una asistencia, ambas cosas ante Celta de Vigo, en un partido correspondiente a la fecha 5 del campeonato local, donde el Aleti se llevó los tres puntos luego de ganar 4-1.

En la competencia continental, el ex Racing no disputó ningún partido como titular. En los dos primeros, ante Porto y Bayer Leverkusen, ingresó desde el banco de suplentes al inicio del complemento. Este martes ante Brujas, por la fecha 3, no sumó minutos en la caída de su equipo por 2-0 (los goles del equipo belga fueron convertidos por el español Ferrán Jutglà y el ghanés Kamal Sowah).

En las últimas semanas, el volante estuvo en el ojo de la tormenta por una situación extra futbolísticas. Luego de los amistosos que afrontó con la selección argentina ante Honduras y Jamaica, el futbolista le habría planteado a la institución Colchonera que necesitaría un día extra para resolver un problema con su padre en la Argentina. Sin embargo, se filtraron fotos con su pareja, ‘Tini’ Stoessel, en un evento en Miami, algo que generó malestar en el equipo.

Ante esto, Enrique Cerezo, presidente del club, se pronunció ante los medios de comunicación españoles: “Pues lo que voy a decir es una cosa muy clara, que es un tema entre él y nosotros. Y yo creo que ya está todo dicho. Lo que pase fuera de aquí, no interesa más a nadie que a él y nosotros”, comentó de manera tajante. Desde su llegada a España posterior al ‘conflicto’, no fue convocado para el partido ante Sevilla y no ingresó ante Brujas.

La falta de continuidad de Rodrigo preocupa al entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, de cara al Mundial que comenzará a disputarse en menos de dos meses. Con respecto a esto, el DT ya manifestó en varias oportunidades que ‘a la selección le beneficiaría mucho que los jugadores lleguen con rodaje’. De Paul es un jugador fundamental en el esquema del combinado albiceleste, pero debe llegar a Qatar en óptimas condiciones para no perderle pisada al resto de los convocados.

