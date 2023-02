PSG vs. Bayern Munich, en vivo: cómo ver online el partido por la Champions League

escuchar

Este martes comienzan los octavos de final de la Champions League 2022/23. En uno de los dos encuentros del día (el otro se disputa en simultáneo entre Milan y Tottenham), PSG recibe a Bayern Munich en el Estadio Parque de los Príncipes en uno de los encuentros más esperados de la ronda de los 16 mejores. El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. En el local, Lionel Messi se recuperó de una lesión muscular y sería titular. A su vez, Kylian Mbappé aparece entre los convocados pero integraría el banco de suplentes.

El duelo sirve como una reedición del enfrentamiento entre ambos en la final de 2019-20 y en los cuartos de final de 2020-21. En la primera, el elenco bávaro se quedó con el trofeo tras ganar 1 a 0 el partido decisivo con gol del francés Kingsley Coman. Luego, en la serie posterior, el combinado de la capital francesa dejó en el camino a su rival por haber convertido más goles de visitante cuando dicha regla aún existía, con un resultado global de 3-3 (3 a 2 para PSG en Alemania y 1 a 0 para Bayern Munich en Francia).

PSG vs. Bayern Munich: cómo ver online

El partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League 2022-23 está pactado para este martes 14 de febrero a las 17 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de FOX Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (todos requieren una suscripción activa).

En la etapa de grupos de esta edición, el equipo parisino integró la zona H junto con Benfica de Portugal (primer clasificado a octavos de final), Juventus de Italia (disputará los 16vos de final de la Europa League vs. Nantes de Francia) y Maccabi Haifa de Israel. Finalizó en el segundo lugar, pero igualado en absolutamente todos los rubros con el elenco luso (igualaron 1 a 1 en los dos partidos entre ambos y terminaron con la misma cantidad de puntos e igual diferencia de gol, partidos ganados y empatados, y goles convertidos y recibidos). Debido a esto, los dirigidos por Roger Schmidt finalizaron en lo más alto de la zona por fair play.

Los franceses no atraviesan un buen momento en la Ligue 1. Solo ganaron dos de los últimos cinco encuentros y vienen de perder 3 a 1 con Mónaco en condición de visitante. Las lesiones de jugadores clave en la columna vertebral del equipo dirigido por Cristophe Galtier, como es el caso de Kylian Mbappé, Lionel Messi y Marco Verratti, entre otros, hizo que el nivel del equipo baje en demasía. Por este motivo, la vuelta del argentino y el regreso del francés a la convocatoria, le dan una luz de esperanza al plantel para sacar adelante una serie complicada.

Lionel Messi y Kylian Mbappé vuelven a estar convocados luego de sus respectivas lesiones Thibault Camus - AP

El combinado bávaro, por su parte, integró el grupo C junto a Inter de Milán (segundo clasificado a octavos de final), Barcelona de España (disputará los 16vos de final de la Europa League vs. Manchester United de Inglaterra) y Viktoria Pilsen de República Checa. Además de terminar en lo más alto de su zona, es el único equipo que finalizó la primera etapa con puntaje ideal tras conseguir seis victorias en igual cantidad de presentaciones. Incluso, por si fuera poco, es el que menos goles recibió junto con Manchester City de Inglaterra, con apenas dos.

En cuanto a su participación en el certamen doméstico, tampoco se encuentran en el mejor momento más allá de estar en lo más alto de la tabla. El DT Julian Nagelsmann no se mostró conforme con el nivel mostrado por sus dirigidos el último fin de semana, a pesar de golear 3 a 0 a VfL Bochum: “Si jugamos así el martes, no será suficiente. Tenemos que hacer un partido extraordinario en París. No pasamos precisamente por un buen momento, solo llevamos un punto de ventaja en la liga. Cuando estamos al máximo sí es fútbol, es diversión, es entusiasmo, tenemos movilidad. Pero solo lo hicimos durante los seis primeros minutos del partido”, comentó.

Bayern Munich debe levantar el nivel; su entrenador no está conforme y lo comentó públicamente

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Bayern Munich corre con una ligera ventaja para quedarse con el primer partido. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.55 contra los 2.62 que se repagan por un triunfo parisino. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.80.

Posibles formaciones

París Saint Germain : Gianluigi Donnarumma ; Achraf Hakimi , Marquinhos , Sergio Ramos , Nuno Mendes ; Warren Zaire-Emery , Danilo Pereira , Vitinha ; Lionel Messi , Hugo Ekitike y Neymar Jr .

: Gianluigi ; Achraf , , Sergio , Nuno ; Warren , Danilo , ; Lionel , Hugo y . Bayern Münich: Yann Sommer; Joao Cancelo, Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala; Leroy Sané, Serge Gnabry y Thomas Müller.

