PSG vs. Racing de Estrasburgo, en vivo: cómo ver online el partido de la Liga de Francia, sin Lionel Messi

Este miércoles, desde las 17 (hora argentina), París Saint Germain y Racing de Estrasburgo se enfrentan en el Parque de los Príncipes por la fecha 16 de la Ligue 1 de Francia, con transmisión televisiva de ESPN. En el local, Lionel Messi no aparece entre los convocados por encontrarse con una licencia especial luego de ganar el Mundial Qatar 2022. Por su parte Kylian Mbappé, que también disputó la final de la Copa del Mundo, será titular.

El equipo dirigido por Cristophe Galtier se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones y, por si fuera poco, aún está invicto en la competencia. Cosecha un total de 41 puntos gracias a 13 victorias y dos empates. El visitante se mantiene en zona de descenso, más precisamente en el décimo noveno lugar de la clasificación general, solo por delante de Angers, con solo 11 unidades cosechadas a lo largo de 15 jornadas gracias a un triunfo, ocho pardas y seis caídas.

La última vez que PSG jugó por liga fue el pasado 13 de noviembre, cuando goleó 5 a 0 a Auxerre en condición de local con goles de Kylian Mbappé, Carlos Soler, Achraf Hakimi, Renato Sanches y Hugo Ekitike. Racing también disputó su último encuentro el 13 de noviembre, aunque solo pudo conseguir un empate 1 a 1 con gol de Habib Diallo en el duelo que jugó como local ante Lorient.

Lionel Messi fue titular en el último partido de PSG por la Ligue 1; ahora se encuentra de licencia Francois Mori - AP

Cómo ver online PSG vs. Racing de Estrasburgo

El encuentro está previsto para las 17 (hora argentina) y se puede ver en televisión a través de ESPN y por streaming a través de la plataforma de Star+. Quienes cuentan con Flow o DGO, en tanto, tienen la posibilidad de sintonizar el canal deportivo directamente a través de ellas. En todos los casos se requiere ser suscriptor o cliente.

Star+ (requiere ser suscriptor).

ESPN - Flow (requiere ser cliente).

ESPN - DGO (requiere ser cliente).

Además de tener a disposición a Kylian Mbappé, quien tras perder la definición con Francia ante la selección argentina retomó los entrenamientos en su club, Galtier también puede utilizar a Neymar Jr., quien tras ser eliminado en cuartos de final con Brasil se reincorporó a la entidad parisina. Ambos son los máximos artilleros del campeonato galo con 12 y 11 anotaciones, respectivamente. El brasileño también suma nueve asistencias, una menos que Lionel Messi, el mejor en este rubro.

En la conferencia de prensa previa al partido contra Racing de Estrasburgo, el director técnico de PSG fue consultado por una supuesta “falta de respeto” de Messi a Mbappé tras la consagración de la Argentina en la cita ecuménica de Qatar tras derrotar en la final a Francia y respondió tajantemente: “Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a Lionel Scaloni. Eso es lo que me importa”, comentó el ex entrenador de Lille.

Lionel Messi y Kylian Mbappé en la final de la Copa del Mundo disputada en Qatar

Además, destacó la predisposición del joven delantero francés para retomar las prácticas tres días después de la definición ecuménica: ”Su actuación durante el Mundial fue brillante, acabó como máximo goleador. Después de la final hablamos con él y nos dijo que quería volver pronto. En algún momento tendrá que descansar, sobre todo mentalmente”, cerró. El astro rosarino, por su parte, aún no tiene fecha de regreso, pero se estima que su próximo partido oficial será el 11 de enero, cuando el elenco parisino reciba a Angers por la fecha 18 de la Ligue 1.

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes se registraron tres triunfos de PSG y dos empates. Este año se vieron las caras el 29 de abril por la temporada 2021/22 de la Ligue 1 y el encuentro terminó 3 a 3 (dos goles de Mbappé y uno de Hakimi para el actual campeón de la liga francesa, mientras que los tantos del Ferroviario fueron convertidos por Kevin Gameiro, Marco Verratti en contra y Anthony Caci).

¿Qué dicen las apuestas?

París Saint Germain llevan todas las de ganar en las principales casas de apuestas del mundo. Su triunfo tiene una cuota máxima de 1.23. Su derrota, en tanto, cotiza hasta 14.00. El empate paga por 7.60.

Posibles formaciones

París Saint Germain : Gianluigi Donnarumma ; Achraf Hakimi , Sergio Ramos , Marquinhos , Juan Bernat ; Vitinha , Marco Verratti , Fabián Ruíz , Soler ; Neymar y Kylian Mbappé .

: Gianluigi ; Achraf , Sergio , , Juan ; , Marco , Fabián , ; y Kylian . Racing de Estrasburgo: Matz Sels; Ronael Pierre Gabriel, Gerzino Nyamsi, Alexander Djiku, Maxime Le Marchand; Jean-Ricner Bellegarde, Jean Eudes Aholou, Dimitri Lienard, Adrien Thomasson; Ludovic Ajorque y Kevin Gameiro.

