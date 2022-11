“¿Qué le voy a decir?”: Oscar Ruggeri contó qué haría si descubriera una lesión en medio del Mundial

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, se sinceró este jueves con respecto a cuál hubiera sido su postura en caso de llegar a la convocatoria de un Mundial con una molestia física. Lo más parecido a ello fue cuando, en Italia ‘90, se le descubrió una pubalgia. Sin embargo, era una dolencia que no traía consigo hasta llegar a la concentración.

En el marco de un análisis sobre los jugadores que presentaron lesiones, Ruggeri explicó: “Cuando a vos te pasa esto, no vas derecho al entrenador. Está el doctor. Primero, estás con el doctor, un mano a mano. El doctor es el que sabe”.

En ese momento, el conductor Sebastián Vignolo se remitió a la época de jugador del propio Cabezón, y le evocó: “Vos tenías al doctor Madero”. Acto seguido, quiso saber “para quién juega” el profesional de la salud en estos casos: si le cuenta toda la información al entrenador o si a quien responde es al jugador.

Sin dudarlo, Oscar contestó: “El doctor juega para vos”. “¿Es un aliado tuyo? ¿Entiende al jugador primero?”, insistió El Pollo, a lo que Ruggeri replicó: “Sí, total. Más allá de que tenga una relación...”. Después, el exdefensor contó cómo fue su situación en el Mundial donde la selección argentina terminó segunda. “Yo llegué, y me agarró ahí. No sabía de eso”.

Rudi Voeller le gana a Oscar Ruggeri en un cabezazo; la selección llegó con muchas bajas a la final de Italia 90 y el defensor argentino sólo pudo jugar el primer tiempo; luego, se retiró lesionado

Allí, el animador indagó, con picardía, si le hubiera contado algo al entrenador Carlos Salvador Bilardo si la lesión le “agarraba tres días antes”. Como si todavía fuera un jugador en actividad, replicó: “¿Qué le voy a decir? Ni en p... le digo. Lloro, me la banco”. Este comentario provocó la risa de su colega Morena Beltrán, quien acotó: “No decías nada. Y sí”.

Sobre la dolencia que lo marginó del segundo tiempo de la final en Italia 90′, el ex jugador recordó que “fue tremendo, porque nadie sabia de esa lesión”. Vignolo quiso profundizar en cómo le contó al doctor: “Le dijiste ‘me duele esto pero no le digas a Bilardo porque me limpia’?”. Ruggeri retrucó: “Bilardo te caminaba. Cuando yo estaba en la camilla, me apareció Bilardo y me dice: ‘¿vos por qué estás en la camilla? Yo no iba a la camilla. Se te aparece en todos lados, ¿vos te crees que va a esperar a que Madero le diga?”.

Italia 90 LA NACION

“¿Y vos que dijiste?”, le consultó Sebastián a Oscar, quien respondió: “Le dije: me duele acá abajo de la panza. No sé que es, pero es tremendo el dolor que tengo. Ahí empezaron con Madero: ‘Es el pubis’”. En ese sentido, reveló que se infiltró hasta cinco veces para poder disputar los cinco partidos de la competencia que pudo jugar.

Oscar Ruggeri compartió una foto, entrenando junto a Diego Maradona en Italia 90

Por otra parte, Vignolo le consultó a Ruggeri si el jugador “habla más con el médico o con el profe”, tras lo cual, Oscar precisó: “El profe es como si fuese un hermano que tenemos ahí adentro, que le confiamos absolutamente todo”. “Pero después no le va a contar al entrenador?” indagó Sebastián. “El profe Echeverría, no” concluyó El Cabezón, en relación al histórico PF de Bilardo en la selección argentina que se coronó en México ‘86.

LA NACION