¿Quién gana hoy en el Mundial 2022? Los pronósticos de los partidos de este martes 29 de noviembre

Este martes 29 de noviembre se terminan los partidos de los grupos A y B del Mundial Qatar 2022. Se disputarán un total de cuatro compromisos: A las 12 se define la zona A con los duelos entre Países Bajos vs. Qatar en el Estadio Al Bayt, y Ecuador vs. Senegal en el Estadio Internacional Khalifa; mientras que a las 16 se dirimirán los clasificados de la zona B con los enfrentamientos entre Gales vs. Inglaterra en el Estadio Ahmad bin Ali, y Estados Unidos vs. Irán en el Estadio Al Thumama.

Al igual que para el resto de los compromisos a lo largo de la competencia, LA NACION presenta un modelo matemático desarrollado por el Instituto de Cálculo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que predice las posibilidades que tiene cada equipo de ganar un partido, como así también de salir campeón. Según dicho estudio, Países Bajos, Ecuador, Inglaterra y Estados Unidos, son los candidatos a quedarse con los tres puntos en sus respectivos partidos de la fecha 3.

Según los pronósticos, Países Bajos es el máximo candidato a terminar en lo más alto del grupo A Petr David Josek - AP

Países Bajos vs. Qatar : el equipo europeo es el claro favorito a quedarse con los tres puntos. Mantiene un 92,53% de probabilidades de ganar el encuentro. El local, ya eliminado, posee apenas el 2,12% .

: el equipo europeo es el claro favorito a quedarse con los tres puntos. Mantiene un de probabilidades de ganar el encuentro. El local, ya eliminado, posee apenas el . Ecuador vs. Senegal : el equipo dirigido por Gustavo Alfaro alcanza el 36,67% de chances de quedarse con la victoria, contra un 27,01% de los africanos.

: el equipo dirigido por Gustavo Alfaro alcanza el de chances de quedarse con la victoria, contra un de los africanos. Gales vs. Inglaterra : el vigente subcampeón de Europa posee un 61,08% de chances de ganar. Por su parte, el elenco galés tiene apenas un 11,15% de oportunidades según el análisis matemático.

: el vigente subcampeón de Europa posee un de chances de ganar. Por su parte, el elenco galés tiene apenas un de oportunidades según el análisis matemático. Irán vs. Estados Unidos: el elenco norteamericano es el favorito a llevarse la victoria con 39,65% de chances. El combinado iraní alcanza el 31,65% según el predictivo.

Para obtener esos valores se analizaron más de 2300 partidos de 71 selecciones. Se tomaron en cuenta los resultados de los partidos desde el Mundial Brasil 2014 de todos los equipos participantes (se le otorga mayor peso a los resultados de los partidos más recientes, por lo que un equipo que viene ganando tiene más ventaja que uno que viene decayendo); y la fuerza de ataque y de defensa de cada uno de los clasificados según los goles que anotaron y recibieron, entre otros apartados. Además, el simulador también tiene en cuenta los resultados de los partidos jugados durante el Mundial 2022, y esto se reflejará en los cálculos que se obtienen a medida que transcurre la Copa del Mundo.

¿Qué dicen las apuestas de los cuatro partidos?

Países Bajos es amplio favorito a llevarse los tres puntos según las casas de apuestas, con cuotas cercanas a 1.26 , contra 15.14 de una hipotética victoria de Qatar. El empate, por su parte, paga hasta 7.62 .

a llevarse los tres puntos según las casas de apuestas, con cuotas cercanas a , contra de una hipotética victoria de Qatar. El empate, por su parte, paga hasta . Ecuador corre con ventaja para derrotar a Senegal. Las cuotas que se pagan por una victoria de los sudamericanos son de 2.48, mientras que un hipotético triunfo de los senegaleses cotiza 3.35. La igualdad paga 3.33.

El entrenador de Ecuador, Gustavo Alfaro, confía en que su equipo clasifique a octavos de final RAUL ARBOLEDA - AFP

Inglaterra es claro favorito para quedarse con el triunfo en su partido , con cuotas cercanas a 1.51 . Un triunfo de Gales, por su parte, paga cerca de 8.50 ; mientras que el empate otorga cuotas de hasta 4.70 en casas de apuestas nacionales e internacionales.

, con cuotas cercanas a . Un triunfo de Gales, por su parte, paga cerca de ; mientras que el empate otorga cuotas de hasta en casas de apuestas nacionales e internacionales. Estados Unidos tiene tiene el mote de favorito en su partido ante Irán. Su victoria paga 2.10; mientras que un triunfo del elenco iraní tiene cuotas de hasta 4.23. La parda cotiza 3.54.

Posibles formaciones

Países Bajos vs. Qatar

Países Bajos : Andries Noppert ; Denzel Dumfries , Jurrien Timber , Virgil van Dijk , Nathan Ake y Daley Blind ; Frenkie De Jong y Teun Koopmeiners ; Cody Gakpo , Davy Klaassen y Steven Bergwijn . DT: Louis Van Gaal .

: Andries ; Denzel , Jurrien , Virgil , Nathan y Daley ; Frenkie y Teun ; Cody , Davy y Steven . DT: Louis . Qatar: Meshaal Aissa; Pedro Ró-Ró, Ismail Mohammad, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan; Homam Ahmed; Hasan Al Haydos, Karim Boudiaf, Assim Madibo; Almoez Ali y Akram Afif. DT: Félix Sánchez Bas.

Ecuador vs. Senegal

Ecuador : Hernán Galíndez ; Ángelo Preciado, Jackson Porozo , Félix Torres , Piero Hincapié, Pervis Estupiñán ; Jhegson Méndez , Moisés Caicedo; Michael Estrada , Gonzalo Plata y Enner Valencia o Jeremy Sarmiento . DT: Gustavo Alfaro .

: Hernán ; Ángelo Jackson , Félix , Piero Pervis ; Jhegson , Moisés Michael , Gonzalo Plata y Enner o . DT: Gustavo . Senegal: Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Ismail Jakobs; Idrissa Gana Gueye, Nampalys Mendy, Krépin Diatta; Famara Diedhiou, Ismaïla Sarr y Boulaye Dia. DT: Ailou Cissé.

Gales vs. Inglaterra

Gales : Danny Ward ; Chris Mepham , Joe Rodon , Ben Davies ; Neco Williams , Harry Wilson , Ethan Ampadu , Aaron Ramsey , Connor Roberts ; Kieffer Moore y Gareth Bale . DT: Kieffer Moore .

: Danny ; Chris , Joe , Ben ; Neco , Harry , Ethan , Aaron , Connor ; Kieffer y Gareth . DT: Kieffer . Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham; Phil Foden, Mason Mount, Jordan Henderson; Harry Kane. DT: Gareth Southgate.

Irán vs. Estados Unidos

Timothy Weah convirtió el único gol de Estados Unidos en lo que va del Mundial, ante Gales JEWEL SAMAD - AFP

Irán : Hassein Hosseini ; Milad Mohammadi , Morteza Pouraliganji , Majid Hosseini , Ramin Rezaeian ; Ehsan Haji Safi , Ali Karimi , Ali Gholizadeh , Roozbeh Cheshmi ; Mehdi Taremi y Sardar Azmoun . DT: Carlos Queiroz .

: Hassein ; Milad , Morteza , Majid , Ramin ; Ehsan , Ali , Ali , Roozbeh ; Mehdi y Sardar . DT: Carlos . Estados Unidos: Matt Turner; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams; Yunus Musashi, Christian Pulisic; Timothy Weah y Haji Wright. DT: Gregg Berhalter.

