Oscar Ruggeri reveló sus miedos antes de viajar a Qatar y puso a Vignolo en alerta: “¡Le transpiran las manos!”

escuchar

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, reveló este miércoles sus principales miedos antes de viajar a Qatar, desde donde transmitirá para la señal deportiva el Mundial 2022. A corazón abierto, el exfutbolista dijo que por estas horas atraviesa “una semana difícil” por los nervios que le representa semejante traslado. “Es una locura”, les confesó a sus compañeros en el pase con F12, en relación a la inquietud que vive actualmente.

Más tranquilo, su compañero, el conductor Sebastián Vignolo, le preguntó “qué es lo difícil”. “Todo esto. Y llegar. No tengo un papel todavía. Me voy al viernes”, dijo en un inocultable estado de nerviosismo. A la vez, contó que no tiene la Hayya Card impresa, lo cual lo tiene muy preocupado. Su temor es, admitió, olvidarse la contraseña del celular, y no poder mostrar la tarjeta de manera digital en los estadios.

En ese momento, la periodista Luciana Rubinska, en un intento de tranquilizarlo, le recordó a Ruggeri que estará acompañado por Vignolo. Lejos de calmar su desasosiego, Oscar contestó: “Entre los dos, no hacemos un pedacito de una persona”. Después, la animadora explicó que en Qatar facilitarán los accesos porque el objetivo del país árabe “es abrirse al turismo”.

Porfiado, Ruggeri aseguró que no tiene pensado volver a Qatar en el futuro. “Les voy avisando a la gente de ahí que yo voy a tratar de conocer todo lo posible porque no vuelvo más, salvo que hagan otro Mundial”. Seguidamente, Vignolo resaltó el “estado de intensidad” que tiene su amigo, y lo graficó: “Le transpiran las manos”.

Oscar Ruggeri Captura ESPN

Ruggeri confirmó los dichos de su colega, y se permitió una broma: “Me llegás a ver cuando voy a pasar el pasaporte: ‘Es un goteo así'. Voy dejando la marca y me voy deshidratando. Yo llego al departamento cuatro kilos menos”, gesticuló. Asimismo, el exdefensor señaló que, una vez que se alista en su alojamiento, se le pasan los nervios. “Cuando estoy adentro de mi casa, listo. Adentro, con las valijitas, ahí abierta ya está, se me pasó todo”.

Curioso, el relator Mariano Closs le consultó a Ruggeri si está en regla, dado que por su actitud, “parece que llevará cosas prohibidas”. “Siempre estoy así. con todo lo que viajé. Me pone mal eso. El estrés. La valija ni la toqué”, retrucó el exjugador.

Por último, Oscar le pidió a Vignolo que se pusiera en contacto con el embajador argentino en Qatar, Guillermo Nicolás, ya que es coterráneo suyo, ya que ambos nacieron en la localidad de San Francisco, Córdoba. “Es del pueblo de él, y todavía no lo llamó. Le dije: ¡Es clave el tipo ese!”. En su defensa, Sebastián indicó: “Iba a tomarlo mal, porque lo llamo justo ahora porque es el Mundial de Qatar”.

El embajador de la Copa Mundial de Qatar le dijo a la televisión alemana ZDF que la homosexualidad era un "daño mental" En una entrevista filmada en Doha y que se proyectará más tarde el martes, el ex internacional qatarí Khalid Salman abordó el tema de la ilegalidad de la homosexualidad en Qatar. https://qatarspc.qa/

Eufórico, Ruggeri lanzó: “¡Sí, si! Lo estamos llamando ahora porque es el Mundial, porque estamos cag... y queremos que nos ayude”. Para despegarse de su compañero, Fucks dijo no tener miedo, mientras que el resto no ocultó su sonrisa ante la actitud del Cabezón.

LA NACION