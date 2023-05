Selección argentina: uno por uno, todos los jugadores convocados del Mundial Sub 20

escuchar

La selección argentina Sub 20 ultima detalles para competir en el Mundial, certamen al que no se clasificó porque no tuvo una buena actuación en el Sudamericano que se realizó en Colombia pero al que accedió como anfitrión luego de que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) le quitó la sede a Indonesia por problemas diplomáticos con Israel. Desde entonces, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con ayuda de Lionel Messi y Lionel Scaloni, convenció a Javier Mascherano de que continúe como director técnico y este, a poco de haber decidido no seguir, dio marcha atrás y diagramó el plantel para el gran objetivo del año.

La nómina para la Copa del Mundo tiene 21 jugadores, 14 de los cuáles son del ámbito local. Los clubes tenían la obligación de cederlos, tal se aprobó en una asamblea de la AFA. Sobresalen Valentín Barco, Federico Gomes Gerth, Agustín Giay, Gino Infantino, Tomás Avilés -jugó el Sudamericano con Chile- Ignacio Miramón, Federico Redondo, Juan Gauto, Alejo Véliz, Brian Aguirre e Ignacio Maestro Puch, todos con protagonismo en la Liga Profesional. De Europa están Román Vega, Máximo Perrone, Mateo Tanlongo, Valentín Carboni, Matías Soulé y Luka Romero.

Valentín Carboni llevará la camiseta número 10 de la selección argentina en el Mundial Sub 20 Instagram Valentín Carboni

Quedaron afuera del equipo y habían sido preseleccionados el arquero Franco Herrera (Barracas Central); los defensores Nahuel Arias (San Lorenzo), Ulises Ciccioli (Rosario Central), Brian Aguilar (Lanús), Felipe Sánchez (Gimnasia de La Plata), Renzo Malanca (Huachipato de Chile), Julián Aude (Los Angeles Galaxy de Estados Unidos), Lucas Besozzi (Central Córdoba de Santiago del Estero) y Tiago Palacios (Talleres de Córdoba); los volantes Christian Ordoñez (Vélez), Nicolás Paz (Real Madrid Castilla de España), Facundo Buonanotte (Brighton de Inglaterra) y Esteban Lucero (Defensa y Justicia); y los delanteros Alejandro Garnacho (Manchester United de Inglaterra) y Benjamín Domínguez (Gimnasia de La Plata).

Entre los ausentes hay casos de futbolistas a los que sus respectivos clubes no los autorizaron a participar y no tienen obligación de cederlo porque el Mundial para menores de 20 años no está en el calendario de la FIFA. Los perjudicados son jugadores que militan en clubes de Europa: Buonanotte, Paz y Garnacho. En el caso de los dos primeros, participaron del Sudamericano Sub 20 que se realizó en enero, pero Brighton y Real Madrid no los cedieron para la cita ecuménica.

El plantel de la Argentina para el Mundial Sub 20

Arqueros

Federico Gomes Gerth (Tigre).

Nicolás Cláa (Lanús).

Lucas Lavagnino (River Plate).

Defensores

Agustín Giay (San Lorenzo).

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors).

Valentín Barco (Boca Juniors).

Valentín Gómez (Vélez).

Román Vega (Barcelona de España).

Tomás Avilés (Racing).

Mediocampistas

Gino Infantino (Rosario Central).

Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata).

Máximo Perrone (Manchester City de Inglaterra)

Mateo Tanlongo (Sporting de Lisboa de Portugal)

Valentín Carboni (Inter de Italia).

Federico Redondo (Argentinos Juniors).

Delanteros

Alejo Véliz (Rosario Central).

Juan Gauto (Huracán).

Matías Soulé (Juventus de Italia).

Luka Romero (Lazio de Italia).

Brian Aguirre (Newell’s).

Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán).

La lista de convocados por Javier Mascherano a la selección argentina para el Mundial Sub 20 AFA

Fixture de la Argentina en la primera etapa

La selección argentina conforma el grupo A y jugará sus dos primeros encuentros, frente a Uzbekistán y Guatemala, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero el 20 y 23 de mayo, respectivamente. Por último, contra Nueva Zelanda lo hará en el Bicentenario de San Juan el 26 y definirá su futuro en el certamen.

Argentina vs. Uzbekistán - Sábado 20 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Sábado 20 de mayo a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina vs. Guatemala - Martes 23 de mayo, a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

- Martes 23 de mayo, a las 18. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Nueva Zelanda vs. Argentina - Viernes 26 de mayo a las 18. Estadio San Juan del Bicentenario.

La selección argentina jugará sus dos primeros partidos en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero FB Estadio único Madre de Ciudades

La posición que el combinado nacional obtenga en la primera etapa definirá en qué parte del cuadro se ubica y su posible camino hacia la consagración o, en contrapartida, si queda eliminada prematuramente. Si es primero o segundo en su zona, avanzará a octavos de final. También lo logrará si es uno de los mejores cuatro terceros entre todos los grupos. De acuerdo a la ubicación que obtenga, se modificará su presentación en la primera instancia de eliminación directa y en las siguientes.

Si es primero, jugará contra el tercero del grupo C, D o E el miércoles 31 de mayo a las 18 en el estadio San Juan del Bicentenario.

Si es escolta, se medirá contra el segundo de la zona C el martes 30 de mayo a las 18 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Si es tercero, hay dos opciones dependiendo del que lugar ocupe en la general: vs. el primero del grupo C será el miércoles 31 de mayo a las 14.30 en el estadio San Juan del Bicentenario o vs. el primero del A el mismo día y en el mismo estadio, pero a las 18.

