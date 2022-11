Transmitía desde Qatar, la policía confundió el logo de su canal y lo demoraron: “Acabo de ser abordado”

escuchar

El mundial de Qatar se ganó el repudio internacional de diferentes grupos de activismo social por la vulneración de los derechos humanos que hubo contra los obreros que trabajaron en la construcción de los escenarios deportivos. Más de 6000 trabajadores perdieron la vida a causa de las estrictas jornadas laborales para cumplir con los tiempos de entrega de obras, según informó The Guardian.

Por otro lado, las críticas también giran en torno a las restricciones que existen contra la comunidad LGBTIQ+, ya que al ser un estado regido por la religión islámica, la Ley Shari prohíbe la expresión y la manifestación de las libertades sexuales diversas, un tema al cual se opusieron varias selecciones que se encuentran disputando el torneo. Así las cosas, entre las reglas que se impusieron a los hinchas y jugadores era no hacer alusión a ese colectivo, porque se verían sancionados gravemente, uno por la Fifa, y dos, por las autoridades de Qatar, ya que puede ser causal para ser deportado de manera inmediata.

El estadio Lusail de Doha, Qatar, una de las canchas construidas para el Mundial (Foto de Shaun Botterill/Getty Images) Shaun Botterill - Getty Images Europe

La comunidad internacional ha tenido que acoplarse a las leyes de esta nación arábiga. Durante la semana que va de fútbol en aquella península, se han suscitado situaciones curiosas que se han hecho virales por lo absurdas, graciosas, pero también riesgosas a razón de las restricciones contra la comunidad LGBTI+.

Periodista detenido por las autoridades

Ese fue el caso del periodista boliviano Roberto Acosta, quien a través de su perfil de Twitter reveló haber sido retenido por algunos minutos por la policía catarí, debido a que el logo del medio al que representa tiene una diversidad de colores que fueron tomados por las autoridades como apoyo a la comunidad LGBTIQ+.

Acabo de ser abordado por la policía de Qatar, creyeron que el logo de @redbolivision era un símbolo LGBT 🏳️‍🌈 insólito pic.twitter.com/9akllOHBB4 — Roberto Acosta E. (@btoae) November 27, 2022

Afortunadamente para el comunicador solo estuvo detenido unos cuantos minutos hasta que se pudo aclarar la situación y le explicó al oficial que trabajaba para una importante cadena de televisión boliviana. “Acabo de ser abordado por la policía de Qatar; creyeron que el logo de @redbolivision era un símbolo LGBT. Insólito”, dijo Acosta en su perfil de Twitter, publicación que ya cuenta cerca de 4000 “Me gusta”, 666 retuits y 4000 comentarios.

No fue el único caso: un periodista estadounidense denunció que lo demoraron por su remera

El respetado periodista deportivo estadounidense Grant Wahl también utilizó las redes para informar que el personal del Estadio Ahmad Bin Ali prohibieron su ingreso por lucir una remera colores de la comunidad LGBTIQ+.

“Ahora: el guardia de seguridad se niega a dejarme entrar al estadio de EE. UU.-Gales”, informó Wahl cuando se disponía a ingresar al estadio Ahmed Bin durante uno de los primeros partidos. El periodista aseguró que el personal qatarí le dijo: “Tenés que cambiarte de camisa. No está permitido“.

El periodista estadounidense denunció en redes que no lo dejaron entrar por su remera

Según precisó más tarde Wahl, el periodista fue demorado durante unos 25 minutos por autoridades qataríes. “Cuando llegué a la entrada de los medios del estadio para cubrir el partido de la Copa Mundial entre Estados Unidos y Gales hoy con una camiseta con un balón de fútbol arcoíris que apoyaba a la comunidad LGBTQ, los guardias de seguridad se negaron a dejarme entrar, me detuvieron durante 25 minutos y me exigieron enojados que me quietara la remera”, resumió Wahl, al repasar el episodio que vivió en la previa del partido.

El Tiempo (Colombia)