Valentín Castellanos, a Girona: las estadísticas del delantero que quiso River, pero dejó la MLS para jugar en España

Valentín Castellanos, el delantero de New York City que quiso el entrenador Marcelo Gallardo para reemplazar a Julián Álvarez en River, finalmente continuará su carrera en Europa. Girona, uno de los equipos que pertenecen al City Group, contará con el jugador argentino para afrontar la temporada 2022-23. Lo oficializó este lunes a través de sus redes sociales.

Castellanos será entonces la apuesta del combinado catalán para mantenerse en la Primera División de España. Fue campeón y goleador de la Major League Soccer (MLS) en la temporada pasada, por delante del experimentado Sergio ‘Chicharito’ Hernández. Además, se mantiene en lo más alto de la tabla de anotadores de la vigente temporada.

Castellanos fue el deseo confeso de Gallardo a principios de este 2022. En febrero, ante la consulta sobre la intención de contratar al delantero, el Muñeco admitió el interés, pero dejó en claro que era muy difícil su llegada: “Tenemos dos o tres alternativas, muy puntuales, y él está dentro de esas. No es nada fácil. Estamos trabajando sobre las opciones, para saber cuál es la más potable. Pero si no se da ninguna de las tres, estamos muy conformes con el mercado que hemos hecho”, había asegurado el entrenador.

Valentín tiene 23 años y es uno de los proyectos futbolísticos más interesantes que tiene la Argentina. Sin embargo, nunca jugó en el país. Ni siquiera en inferiores. Debutó en Universidad de Chile en 2017, en un partido frente a Corinthians por la Copa Sudamericana de ese año. No tuvo continuidad y se marchó cedido a Montevideo City Torque, club que finalmente adquirió su ficha en julio de 2018 por solo 150.000 euros.

En la institución uruguaya disputó 29 partidos .

. 11 de ellos fueron en la Segunda División , donde contribuyó con dos goles para lograr el ascenso.

, donde contribuyó con para lograr el ascenso. Luego disputó la primera parte del campeonato de Primera División en la que jugó 18 partidos y anotó tres goles .

y anotó . A mediados de 2018 fue cedido a New York City de la MLS.

New York City: una catapulta en la carrera de Castellanos

Su etapa como jugador cedido duró solo seis mes. Muy buenas actuaciones futbolísticas hicieron que el club estadounidense decida adquirir su ficha por 425.000 euros a fin de año. Allí comenzó a demostrar sus capacidades y se transformó en una pieza fundamental del plantel. En 2019 convirtió 11 goles y repartió siete asistencias en 30 partidos. Gracias a eso, New York finalizó en la cima de la clasificación de la Conferencia Este y clasificó a su primera Liga de Campeones CONCACAF.

Grandes performances en su primer año allí le permitieron ser convocado por Fernando Batista para disputar el Preolímpico Sudamericano en enero de 2020, donde fue suplente en la mayoría de los partidos y no pudo convertir goles.

En 2020 disputó 29 partidos y convirtió siete goles .

disputó y convirtió . En 2021 tuvo una temporada excelente, con números que lo posicionaron entre los mejores del mundo en cuanto a estadísticas.

tuvo una temporada excelente, con números que lo posicionaron entre los mejores del mundo en cuanto a estadísticas. Fue el segundo argentino Sub 23 con más goles (22) del año pasado, solo por detrás de Julián Álvarez, que terminó con 26. Sin embargo, Julián jugó 20 partidos más que Valentín.

(22) del año pasado, solo por detrás de Julián Álvarez, que terminó con 26. Sin embargo, Julián jugó 20 partidos más que Valentín. Entre los Sub 23 fue el sexto con más goles en ligas de Primera División de todo el mundo durante el último año , solo por detrás de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Dusan Vlahovic, Julián Álvarez y Darwin Núñez.

, solo por detrás de Kylian Mbappé, Erling Haaland, Dusan Vlahovic, Julián Álvarez y Darwin Núñez. Fue campeón y goleador de la temporada regular de la MLS con 19 goles en 32 partidos.

A principios de este 2022, Taty fue consultado por el interés del Millonario y dejó en claro que le hubiese gustado llegar a Núñez: “Se contactaron de River conmigo y con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir y, obvio que si te llama Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no se le puede decir que no. Hay que ver muchas cosas, pero obviamente le dije que sí”, aseguró en una entrevista con TyC Sports en febrero. Sin embargo, las pretensiones económicas del City Group, sociedad que administra clubes de fútbol, impidieron el traspaso del delantero a la institución riverplatense.