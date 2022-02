Carlos Tevez desmintió haber sufrido un intento de robo en Fuerte Apache: “Entro como si fuese mi casa”

El martes por la noche circuló la información extraoficial de que Carlos Tevez había sufrido un intento de asalto en el barrio de Fuerte Apache, y que, a consecuencia del hecho, había muerto uno de sus custodios. Al día siguiente, al conocer estos trascendidos, fue el propio exjugador el que desmintió la noticia mediante un video en sus redes sociales. “Quería decirles por este medio que todo lo que se dice es mentira”, sentenció.

Tevez subió un video en su cuenta de Instagram para desmentir las versiones de que le habían robado en Ejército de los Andes, ubicado en Ciudadela y conocido popularmente como Fuerte Apache. El exjugador debió salir a aclarar que no pasó lo que se dijo porque recibió muchos mensajes de gente preocupada por él. Además, defendió al barrio donde creció, donde dijo sentirse “como en su casa”.

Tévez desmintió haber sufrido un intento de robo en Fuerte Apache: "Lo que se dice es mentira"

“Como veo que hay mucha gente que me está mandando mensajes y preocupada por lo que se está hablando, me parece bueno que salga a decir que esto es mentira”, comenzó su menaje Tevez, mientras miraba a cámara.

Luego, se encargó de desmentir directamente la información que hablaba de la muerte de una persona encargada de su seguridad. “Yo no me manejo con custodios, ni con nada. Menos en mi barrio, en mi casa. Están hablando cosas que no se deben, quería aclarar un poco todo porque si no la familia se preocupa”, aseguró.

Luego, el llamado en su momento ‘jugador del pueblo’, se dedicó a defender el lugar y su relación con él: “Yo voy siempre a mi barrio, voy a jugar al fútbol con mis hermanos, con amigos. Entro como si fuese mi casa, así que quería decirles que lo que se dice es mentira. Digo esto porque es mi barrio, es la gente que quiero, la que me cuida y que se hable así de mi barrio duele, y siempre lo defendí y defenderé a la gente que quiero”.

Carlos Tevez aseguró que Fuerte Apache es como su casa, y que siempre tratará de protegerlo Santiago Filipuzzi - LA NACION

Sobre el final, dejó un saludo para todos sus seguidores y repitió que mucha gente le escribía preocupada por él y por su familia. “Sepan que estoy bien, que mi familia está bien y que trato de cuidar a mi barrio de todas las b... que se hablan”, añadió, siempre en un tono sereno, pero firme.

“Gracias por el apoyo, por recordarme siempre de la mejor manera. Se los quiere. Saludo grande, chau”, cerró su video el ídolo boquense. La grabación tuvo casi medio millón de reproducciones pero, paradójicamente, muchos de los comentarios se desviaron del tema que había hablado el exjugador para centrarse en otra cosa.

Como en las imágenes el ídolo llevaba puesta la camiseta del equipo brasileño Corinthians, uno de los tantos en los que el futbolista brilló, fueron numerosos los comentarios pidiéndole a ‘Carlitos’ el retorno a ese popular club Paulistano y dejaron de lado la falsa noticia sobre el robo.