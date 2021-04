Casi hermanos: como Lionel Messi y Luis Suárez, los futbolistas que comparten las amistades más formidables

Son más que compañeros de trabajo o meros futbolistas que juegan por un mismo objetivo. Los futbolistas que en sus días libres eligen hacer planes juntos o que comparten sus vacaciones, muchas veces también con las familias, son aquellos que, al menos ante los ojos de los hinchas, son mejores amigos y pareciera que nada podría romper esa amistad.

Messi y Suárez

Tal es el caso del argentino y el uruguayo que, si bien ya no comparten ni equipo ni camiseta, mantienen una amistad indestructible. Lionel Messi y Luis Suárez tienen una infinidad de momentos compartidos que los ubica en un vínculo casi de hermanos. Sus años juntos en el Barcelona y las vacaciones en familia los llevaron a tejer una profunda relación.

De hecho, hasta sus esposas, la rosarina Antonela Roccuzzo y la uruguaya Sofía Balbi, se habían hecho grandes amigas y todavía se expresan cuánto se extrañan, una viviendo aún en Barcelona y al otra en Madrid.

Como en toda amistad, Messi y Suárez se apoyaron en los momentos más difíciles. Y uno de ellos fue el de la partida del Pistolero al Atlético de Madrid en un contexto difícil para la Pulga en el club catalán.

Para despedirlo, el 10 le dedicó a su amigo en redes: “Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos”.

Casi medio año después de su llegada al Atlético, el uruguayo se encuentra en la vereda de en frente del argentino, dado que se están disputando, con el Real Madrid de por medio, el liderazgo de la Liga. Y Messi sabía que una situación así no iba a ser para nada fácil. “Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente”, había manifestado Leo, también apuntando contra la dirigencia del Barcelona.

En esta foto de archivo tomada el 30 de enero de 2019, Lionel Messi celebra con el delantero uruguayo Luis Suárez tras anotar durante el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey de España entre el Barcelona y el Sevilla en el estadio Camp Nou en Barcelona. Lluis Gene - AFP

La despedida del capitán del Barcelona a su amigo no implicaba un adió para siempre. Su “hasta pronto” fue el claro signo de que su amistad seguirá vigente por muchos años más y hasta quizás vuelvan a compartir con la misma camiseta eso que tanto los apasiona, el fútbol.

Lingard y Rashford

Los futbolistas ingleses que compartieron plantel en el Manchester United, Jesse Lingard -quien fue transferido hace pocos meses al West Ham United- y Marcus Rashford -actual delantero del equipo de Ole Gunnar Solskjaer- también tienen una de esas relaciones cercanas como casi de hermanos.

Así lo calificó hace unos años Lingard a Rashford, cinco años menor, al decir que tenía un “hermanito menor” en el plantel del United. Juntos compartieron hasta viajes de vacaciones. Una amistad que ostentan sobre todo en las redes sociales.

Lingard y su "hermanito menor" Rashford Instagram @marcusrashford

Según el británico del West Ham, su amistad con el futbolista de 23 años, a quien apoda “brote de frijol”, surgió después de un encendido clásico del Manchester en 2016, cuando lo tuvo que defender en pleno partido.

Lovren y Salah

La Premier League aparenta ser una liga donde nacen grandes amistades. Así les sucedió al croata Dejan Lovren y al egipcio Mohamed Salah en el Liverpool.

Es que cuando el actual delantero del conjunto de Jürgen Klopp arribó a los Reds en 2017, sintió un profundo vínculo inmediato con Lovren.

Lovren y Salah se hicieron grandes amigos en el Liverpool The Sun

“Desde el día uno sentimos esta conexión. Hablamos mucho, sobre todo de nuestras vidas privadas, y vivimos contextos parecidos, una vida bastante dura desde el principio”, contó alguna vez el defensor que partió a mediados de 2020 al Zenit de San Petersburgo.

Asimismo, elogió a Salah: “Y la forma en que te habla con total normalidad y cuando ves cómo piensa... ¡somos grandes amigos, compartimos el café y las bromas!”.

Alli y Dier

Los británicos Dele Alli y Eric Dier se encontraron en el Tottenham y desde el momento en que se conocieron forjaron una gran amistad.

Con 25 y 27 años respectivamente, los futbolistas de la Premier League se pueden dar el gusto de seguir compartiendo equipo, además de grandes momentos fuera de la cancha.

Alli y Dier se hicieron grandes amigos en el Tottenham Channel 4

Una vez, Alli manifestó acerca de Dier: “Amor es una palabra fuerte pero realmente nos apreciamos el uno al otro”.

Pogba y Lukaku

Las vacaciones que Paul Pogba y Romelu Lukaku compartieron en Los Angeles durante el verano europeo de 2017 fueron claves para el futuro profesional del belga. Entonces, éste venía del Everton y dudaba si volver al Chelsea o apostar por el Manchester United.

El francés, que pasó gran parte de su carrera en el United y todavía continúa ahí, debe haber surtido algún efecto en su compañero, dado que Lukaku terminó optando por los Red Devils.

Pogba y Lukaku en Los Angeles, antes de que el belga firme con el Manchester Instagram

Desde entonces, a ambos futbolistas se los vio inseparables en las redes sociales, donde solían mostrar cómo compartían su amor por el básquet y hasta sus lujosos viajes en yate.

Dos años después, Lukaku volvió a cambiar de camiseta para irse al Inter de Milán, aunque su amigo se quedó y su amistad parece mantenerse a pesar de la distancia.

Coutinho y Firmino

Tener la misma nacionalidad es, en muchos casos, más fuerte que el tiempo compartido en un club. Tal es el caso de los brasileños Philippe Coutinho y Roberto Firmino, quienes tuvieron juntos una corta pero valiosa experiencia en el Liverpool.

Fueron poco más de dos años los que compartieron bajo el mando de Jürgen Klopp, hasta que a Coutinho le llegó una opera de 195 millones de dólares para ser transferido al Barcelona en enero de 2018.

Coutinho y Firmino son compañeros de selección y además grandes amigos Instagram @roberto_firmino

Al respecto, Firmino contó que, si bien están en ligas distintas, cada vez que juegan para la selección de Brasil comparten grandes charlas y mantienen esa amistad que supieron construir. “Es un tipo excepcional, uno de los mejores amigos que el fútbol jamás de me dio”, concluyó el delantero del Liverpool sobre su compatriota.

