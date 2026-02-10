Valentín Yankelevich compartió una foto con Franco Colapinto y sorprendió al vaticinar cómo le irá en la Fórmula 1
El encuentro entre los dos pilotos argentinos revolucionó las redes; qué dijo el nieto de Gustavo Yankelevich y las otras fotos que publicó junto a su familia
Valentín Yankelevich, nieto de Gustavo Yankelevich, dejó sentado en su cuenta de Instagram el encuentro que mantuvo con Franco Colapinto, el piloto de la Fórmula 1 que atravesará este año su tercera temporada consecutiva en la élite del deporte de las cuatro ruedas.
El encuentro entre ambos pilotos -Valentín se desempeña en el TC 2000- se dio en una casa donde ambos posaron con una vestimenta formal y Yankelevich, entonado por haber compartido un instante con el oriundo de Pilar, se animó a vaticinar cómo le irá a Franco en su nueva temporada de F1.
“Con el futuro campeón de la Fórmula 1″, lanzó Yankelevich al hacer mención a la postal donde se encuentran ambos. Lo cierto es que el piloto de Alpine dará sus primeros pasos en la temporada el próximo 8 de marzo cuando dispute el Gran Premio de Australia, en Melbourne, con un monoplaza completamente renovado.
El vaticinio se suma al de la inteligencia artificial (IA) que también se adentró en esta cuestión y deslizó cómo será el año calendario del pilarense que renovó las energías en estos últimos meses y saldrá a la pista el siguiente mes.
Por su parte, Valentín es una de las promesas del automovilismo nacional. Desde su irrupción en el deporte, el nieto de Cris Morena recorrió varios circuitos hasta lograr su mejor performance en septiembre de 2025, cuando consiguió el segundo puesto en las clasificatorias del TuCar2000 a bordo de su auto de Ambrogio Racing.
El racconto de situaciones vividas continuó con una imagen junto a una moto de enduro, su otra pasión. Según la descripción, el joven disfrutó de un grato momento con un grupo de motociclistas denominado Perla Negra hermanos de ruta, quienes hacen viajes por todo el país.
A eso le siguió una postal junto a su hermano, Franco Yan y su abuelo, Gustavo Yankelevich, quienes acompañan a Valentín en cada una de sus travesías. “En familia”, indicó el deportista, seguido de un emoji de un corazón.
La publicación siguió recorriendo diferentes momentos como la visita a la panadería llamada Capochetta, a cual identificó como la “mejor sanguchería del país” y una foto romántica con Valentina Pastore, su novia, con quien mantienen un vínculo amoroso desde hace ya un año.
Para rematar su aparición pública, Valentín, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, completó su publicación junto a su mascota, entrenando con su pareja y descansando en su cama para darle un cierre al posteo que recibió muchos “likes” y comentarios, principalmente, por el encuentro con Franco Colapinto.
