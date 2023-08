escuchar

Para los futbolistas profesionales, hacer su entrada a la cancha es un acto rutinario, donde toda su concentración está en el primer pitido que marca el comienzo del partido. Sin embargo, los niños que suelen acompañarlos como parte del protocolo suelen vivir esos instantes con gran emoción, más aún si el futbolista que camina al lado suyo es ni más ni menos que el campeón del mundo Lionel Messi. Esto sucedió el sábado pasado, en la final de la Leagues Cup, cuando el rostro de un chico al entrar al estadio con La Pulga se hizo viral.

El pasado fin de semana, el partido entre Nashville SC e Inter Miami generaba gran expectativa en Estados Unidos y en el mundo entero, ya que el argentino podía sacar por primera vez campeona a la franquicia de David Beckham. Mientras los seguidores del fútbol esperaban al astro argentino, este apareció en la pasarela rumbo al círculo central del estadio Geodis Park, acompañado de un pequeño fan, quien no pudo ocultar su emoción por caminar junto al ídolo.

El increíble momento que un niño vivió de la mano de Messi

En el clip, que apenas dura 16 segundos, se observa al pequeño acompañante que camina con los ojos bien abiertos y una enorme sonrisa durante la ovación de bienvenida con la que recibieron a Messi y sus compañeros en el estadio. Su incredulidad creció aún más cuando él mismo se vio a través de las enormes pantallas del estadio.

El instante de solemnidad durante la caminata de los jugadores se rompió ligeramente cuando el 10 del Inter Miami se dio cuenta de lo que pasaba y en su rostro se dibujó una leve sonrisa que contrastó con el resto del equipo que caminaba atrás de él.

Fueron las propias cuentas de redes sociales de la Major League Soccer (MLS) las que difundieron el breve clip que enterneció a los hinchas que seguían la transmisión del capítulo final del torneo. En menos de 24 horas, el video acumuló casi cuatro millones de visualizaciones, así como miles de reacciones que comentaban sobre la evidente alegría del pequeño acompañante.

“Yo estaría igual”, fue uno de los comentarios más recurrentes en las conversaciones que se generaron al compartir el video en Facebook, Instagram y TikTok de la MLS. “Esa carita de felicidad no tiene precio, Messi mi rey del fútbol”, publicó otro usuario. “Ese chico es uno de los pocos estadounidenses que se dan cuenta de que no solo están presenciando al mejor futbolista de todos los tiempos, sino al mejor atleta de todos los tiempos”, añadió otra persona.

La emoción del niño al caminar junto a Lionel Messi en el campo de juego

Los niños se rinden ante la locura por Messi

Esta no es la primera vez que destaca la emoción de los chicos que acompañan a Messi. De hecho, en la semifinal de la Leagues Cup de Philadelphia vs Inter Miami, otro niño se volvió viral al ser captado con una expresión de asombro similar al estar enfrente al rosarino en la ceremonia protocolaria. Incluso durante sus años en el Barcelona, el delantero protagonizó más episodios parecidos como cuando los blaugranas jugaron un partido amistoso en Qatar y un chico no quería soltarle la mano ni salir de la cancha.

Los seguidores de Lionel Messi también se conmovieron recientemente cuando se dio a conocer la historia de Manuel, un niño que atraviesa un proceso similar al que el astro argentino tuvo durante sus primeros años, con la inyección de hormonas para fomentar su crecimiento. A través de Instagram, publicaron un emotivo video que mostró cómo este pequeño cumplió el sueño de conocer a Messi.