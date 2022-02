Closs ninguneó a un compañero de programa por su opinión sobre dos jugadores de Boca

El último domingo, Boca Juniors derrotó por 2 a 1 a Rosario Central. Los tramos de mejor fútbol se vieron en los últimos minutos cuando ingresaron Aaron Molinas y Juan Ramírez. Ante Aldosivi, quien se había mostrado en buena forma fue “Pulpo” González. Fue justamente el experimentado volante quien salió para dejarle su lugar al juvenil enganche xeneize. Este miércoles, en F12 (ESPN), el cronista que cubre al club de La Ribera, Augusto Cesar, informó que Sebastián Battaglia paró un equipo con el volante surgido en las inferiores del club y sin el experimentado mediocampista ex Lanús. A partir de esta información, los periodistas intercambiaron su opinión acerca de la conveniencia de poner a unos y sacar a otros en el once titular.

Memorioso, Cesar le recordó a sus compañeros de programa: “Ayer, toda esa mesa me saltó al cuello cuando dije que debía salir el ‘Pulpo’ y volver Ramírez, que debía jugar Molinas, y hoy Battaglia ratificó todo”. En su defensa, Closs respondió: “Es una locura que salga González”. Además, le recriminó a su compañero: “Cuando querés te agarrás de ‘por algo lo pone el técnico’, y si no, hablás por vos mismo. Cuando vos querés, sos pillo”.

Diego "Pulpo" González

Luego, el cronista contestó: “El técnico es el que decide, y yo puedo decirle al técnico que si Boca necesita fútbol el indicado es Ramírez y Molinas (sic). Entró y cambió al equipo”. Por su parte, el relator opinó en sentido contrario al movilero y dejó una definición bien futbolera sobre el equipo xeneize, no sin chicanear a Cesar: “Si me apurás, en este momento, hay dos jugadores que pueden generar fútbol en Boca. No estoy diciendo que jueguen bien. Porque este joven dice que el Pulpo no y Ramírez sí...”. Rápido de reflejos, el periodista, que en ese momento se encontraba en el predio del club en Ezeiza, acotó en voz baja: “Augusto”. En más de una oportunidad, el reportero le dijo al animado que lo llame por su nombre. Esta vez no fue la excepción.

Sin darle cabida al comentario sigiloso de Augusto Cesar, el conductor concluyó su idea acerca de quiénes pueden ser los armadores de Boca, y nombró a Molinas y a Óscar Romero. En tanto, consideró que Pol Fernández, al igual que “Pulpo” González, puede ser “primer guitarra” del generador de fútbol. Tras dar su opinión, el columnista Esteban Edul le dijo al relator que depositar la creación del juego en un sólo intérprete es anticuado. Lejos de sentirse ofendido, Closs se hizo cargo y concluyó: “Somos anticuados. ¿Sabés qué lindo que es un cerebro en un equipo?”.