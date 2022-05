Como en Rocky IV: los mejores memes de la paliza que recibió Canelo Álvarez en manos del ruso Dmitry Bivol

Por el título de peso semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el ruso Dmitry Bivol venció, de manera unánime, al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez, en una contienda que se decidió mediante las tarjetas de los jurados y arrojó un resultado de 115 a 113. De esta manera, Bivol mantiene el invicto en lo que va de su carrera con 20 triunfos, de los cuales 11 fueron por la vía rápida (KO); en cambio, Álvarez, ostenta un recorrido con 57 victorias, 39 por nocaut, dos empates y la misma cantidad de derrotas arriba del cuadrilátero.

Al ser un combate que capta la mirada de todo el mundo, los fanáticos disfrutaron de un espectáculo que estuvo acorde a la magnitud del evento y hasta lo compararon con la mítica película Rocky IV, donde el boxeador combatió contra el soviético Ivan Drago. Luego de la decisión final, que le dio la victoria al europeo, en las redes sociales los usuarios apelaron a la creatividad y emitieron su opinión con divertidos memes.

Los memes de la derrota de Canelo Álvarez contra Dmitry Bivol

Canelo Álvarez demostró en el ring sus grandes dotes en el deporte, con victorias resonantes y veladas de alto vuelto boxístico. En paralelo a su desarrollo, el público demostró que no existen grises en su veredicto hacia él: admiración o rechazo.

Con sus memes, varios usuarios expresaron su afinidad con el ruso. En una de las imágenes compartidas en Twitter, representaron a dos peleadores y un tercero que disfruta mientras come unos pochoclos y mira cómo se golpean el uno al otro.

En lo que subyace a un espectáculo deportivo se encuentran también las apuestas, que se miden de acuerdo al favoritismo que se tiene por un equipo o persona; en el caso del boxeo, sobre el contrincante de turno. El pugilista mexicano era el favorito de la contienda y eso llevó a que los apostadores depositen su confianza en él. Finalmente, el resultado no fue el esperado y uno de los memes representó la decepción de los apostadores en la figura de un perro que evoca a Dios como salvador.

Los míticos personajes de El Chavo, una de las primeras sitcom más exitosas de la televisión abierta mexicana, fueron usados para la confección de varios memes. En uno de ellos, se ve al personaje de Don Ramón, interpretado por el actor Ramón Valdés, con dos muletas y visiblemente lastimado en su rostro, al igual que Canelo tras una pelea donde estuvo a punto de caer en la lona en el último asalto.

Actualmente, Rusia está involucrado en un conflicto bélico con Ucrania. En este marco, no faltaron los usuarios que asociaron la derrota de Canelo a la guerra. Un tuitero de nombre @jantonioaviles explicó, de manera irónica, que el mexicano no venció al ruso y así evitó que Vladimir Putin no ataque a su país, expresó con ironía.

Los usuarios en las redes criticaron a Canelo por su entrada a lo Apollo Creed, personaje de la película Rocky

En las redes, Canelo fue castigado por su entrada al combate, al estilo Apollo Creed, el icónico personaje de la cuarta zaga de Rocky, que muere tras una paliza brutal del soviético Drago en el segundo round de la recordada pelea.