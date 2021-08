“Cómo mejoraste ese inglés”: el comentario irónico de Grego Rossello a Facu Campazzo

Facundo Campazzo aprovechó su paso por la Ciudad de Buenos Aires para reunirse con amigos. En redes sociales se mostró primero junto a Migue Granados y más tarde lo hizo con Grego Rossello, quien acaba de inaugurar junto a otro socio una cancha de básquet.

Mientras paseaban por las calles porteñas, el comediante subió un video con el argentino de la NBA y expresó: “No sé si lo conocen a este muchacho. Facundo, te vimos marcando...”. Campazzo guiñó un ojo para la cámara y canchereó: “ What’s up. Hablo en inglés, no hablo en español ”.

Facu Campazzo en la cancha de básquet que Grego Rossello inauguró con un amigo Instagram @gregorossello

Luego de su tono cómico, Grego le contestó, en la misma línea y haciendo referencia a su nuevo emprendimiento: “I’m sorry, I’m sorry. Are you going to come to play to Clutch basketball? ( Perdón, perdón. ¿Vas a venir a jugar a Clutch básquet? )”.

“Obviously, brother. Obviously”, respondió entre risas Campazzo y Rossello remató: “ Yes, my friend. Thank you very much. Aguante Facu ”.

La broma de Grego Rossello a Facu Campazzo por su inglés

Asimismo, el influencer escribió en esa story, a modo de broma: “ @facucampazzo cómo has mejorado ese inglés ”. Es que el basquetbolista llegó hace menos de un año a la NBA y se tuvo que adaptar de golpe al idioma, después de muchos años de jugar en el Real Madrid, donde la lengua no fue un problema.

Más tarde, Grego compartió una foto junto al deportista y escribió: “ Un amigo volvió de jugar los Playoffs de la NBA y pasó a visitar @clutch.basket ¡Gracias @facucampazzo por la onda de siempre! ¡Me alegro que te gusto el mural terminado!”. El base, por su parte, apoyando su proyecto comentó: “Clutch timeeeeeee”.

LA NACION