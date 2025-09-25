Cómo sigue la salud de Miguel Ángel Russo este jueves 25 de septiembre

Miguel Ángel Russo permanece en observación e internado, y su salud genera preocupación en el ámbito deportivo. En los recientes episodios clínicos, se planteó la duda sobre su capacidad para continuar al frente del equipo.

El estado de salud de Miguel Ángel Russo

El DT de Boca fue internado en una clínica para realizarse estudios programados. Los médicos sugirieron su permanencia en observación, lo que le impidió dirigir la práctica de Boca en la Bombonera, pero se espera su regreso para el día de hoy, siempre y cuando no surjan nuevas complicaciones. Este escenario, similar al vivido días antes, cuando Russo fue estabilizado tras ingresar con un cuadro de deshidratación, enciende las alarmas en el club xeneize. En aquella oportunidad, los médicos le permitieron dirigir el entrenamiento vespertino en Ezeiza.

Miguel Ángel Russo continúa internado Aníbal Greco - La Nación

La situación de Russo se presenta en un momento clave, en plena preparación del plantel para el compromiso del sábado frente a Defensa y Justicia, en Florencio Varela. Este partido es significativo, ya que Boca contará con el respaldo de 3000 hinchas, como parte del retorno progresivo del público visitante a los estadios.

Antecedentes médicos de Miguel Ángel Russo

A principios de septiembre, el entrenador de Boca estuvo internado durante casi una semana en el instituto Fleming debido a una infección urinaria, lo que lo obligó a delegar varios entrenamientos. Aquella situación derivó en especulaciones que el propio entrenador desmintió con firmeza. “Hubo muchos que dijeron tonterías. El que sabe sobre su salud es uno mismo”, declaró en una conferencia de prensa en el día de su regreso, visiblemente molesto por lo que consideró un exceso de especulaciones.

Debido a su estado de salud, Miguel Ángel Russo se ausentó a la práctica de Boca en la Bombonera ALEX GRIMM� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El 5 de septiembre, fue dado de alta, pero tanto el cuerpo técnico como la dirigencia decidieron darle más tiempo para recuperarse. Cinco días después, Russo volvió a dirigir un entrenamiento, previo al partido contra Rosario Central.

La ausencia de Russo en Boca

Ante la posible ausencia de Russo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quedarían a cargo de la conducción del equipo, tanto en entrenamientos como en partidos. Esta medida se mantendría, al menos, hasta la conclusión de la participación de Boca en el torneo Clausura.

Mientras Russo se recupera, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez quedarían a cargo de la conducción del equipo JAVIER GARCIA MARTINO - Prensa CABJ

La situación del director técnico plantea interrogantes sobre su capacidad para asumir las responsabilidades de dirigir a Boca Juniors, aunque insiste en hacerse cargo de todo, su estado físico genera dudas.

El futuro de Boca Juniors

Mientras se espera el regreso de Russo, Boca Juniors continúa con su preparación para el compromiso frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, un partido crucial para las aspiraciones del equipo en el torneo.

El plantel de Boca Juniors se prepara para enfrentar a Defensa y Justicia en Florencio Varela JAVIER GARCIA MARTINO - Prensa CABJ

Además, el equipo enfrenta la ausencia de Edinson Cavani, con una distensión en el psoas derecho, su participación contra Defensa y Justicia parece descartada, lo que representa una baja sensible para el ataque del equipo. La ausencia de Cavani obliga al cuerpo técnico a buscar alternativas en la delantera, lo que podría significar la oportunidad para otros jugadores de mostrar su valía.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.