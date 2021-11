Con referencias a los Beatles, el original mensaje del Atlético de Madrid antes del partido con el Liverpool

Este miércoles los fanáticos del fútbol vivirán otra jornada de Champions League, con duelos muy destacados entre clubes como el PSG y el Leipzig o el Atlético de Madrid y el Liverpool. Para este último, los jugadores de Diego “El Cholo” Simeone tuvieron que viajar a Inglaterra, donde verán si pueden revertir la derrota que sufrieron como locales ante el conjunto de Jürgen Klopp por 2 a 3.

Aún con varias bajas importantes, como Marcos Llorente, por lesión, y, por sanción en el encuentro anterior, Antoine Griezmann, el Colchonero está listo para enfrentar al rival que lidera su grupo en la Champions, y así lo demostró con un original posteo en sus redes sociales, que enloqueció sobre todo a los fanáticos de la música y del rock de los ‘60.

El club madrileño armó un collage con Simeone, el inglés Kieran Trippier, el brasileño Joao Félix y el uruguayo Luis Suárez cruzando la emblemática calle Abbey Road, emulando la tapa del icónico álbum de Los Beatles.

La imagen del Atlético de Madrid imitando a Los Beatles Instagram @atleticodemadrid

En la imagen, decía “The Atléticos”, con la misma tipografía que el undécimo disco -Abbey Road- de la banda que nació en Liverpool y que caracterizará para siempre a esa ciudad. Ahí mismo, se hacía referencia al duelo de esta tarde.

Como pie de foto, quien maneja las redes del Atlético de Madrid hizo también una analogía con el título de una de las canciones más populares de Los Beatles y escribió “All you need is Atleti” imitando “All you need is love”, canción compuesta por John Lennon y lanzada a la fama en el álbum Yellow Submarine.

La dupla rioplatense

En la cuenta de Instagram del Colchonero también se divirtieron generando una disputa entre Suárez y Rodrigo De Paul, quienes tejieron una cercana amistad en los últimos meses.

En la llegada a Liverpool, el Pistolero manifestó a la cámara: “Mirá quien es el que tiene mate. El único que tiene mate”. Entonces, lanzaron una encuesta sobre quién hace mejores mates y el uruguayo ganó superando al argentino con un 20% de los votos.

Suárez ganó una encuesta sobre el mate contra De Paul Instagram @atleticodemadrid

El Atlético se enfrenta a los de Klopp este miércoles a las 15 horas en un partido que promete, dado que el club inglés viene de un triunfo y un empate en los torneos locales y el español, también.