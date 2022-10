Conociendo Rusia se juntó con fans, le regalaron figuritas y revolucionó las redes con su reacción al ver la de Messi

Conociendo Rusia se convirtió en una de las bandas con más soporte en la escena de la industria musical argentina. Con una gran cantidad de fanáticos que están al tanto de lo que será cada show o gira, el cantante Mateo Sujatovich decidió celebrar el tercer aniversario del disco Cabildo y Juramento en la famosa esquina del barrio de Belgrano junto a un puñado de personas que, junto a él, participaron de un espectáculo espontáneo.

Con un grupo de gente que se acercó alrededor de las 18:15 hs a la arteria de la Capital Federal, el cantante decidió separar por un momento su costado artístico y comenzó a entablar diálogo con los presentes, hasta toparse con una niña pequeña a la que ayudó a abrir un paquete de figuritas del Mundial de Qatar.

A medida que el envoltorio se rompió, comenzaron a aparecer los famosos cromos que en la actualidad son noticia por la excesiva popularidad de los mismos y, a su vez, por el faltante que existen en los comercios adheridos para conseguirlos.

Los fans de Conociendo Rusia le regalaron figuritas a Mateo Sujatovich en la calle

Ante la atenta mirada de los fanáticos, que activaron las cámaras de su celular para filmar este momento, el cantautor comenzó a describir qué figuritas aparecieron en el paquete. En primer lugar, salió una de Alemania y recibió un abucheo general por ser un contrincante histórico de la selección argentina. Acto seguido, una de Camerún que no causó ninguna sensación entre los presentes.

Hasta que, uno de los autoadhesivos más buscados en los álbumes, apareció en el paquete y la voz de la niña obsequió uno de los momentos más gratificantes de la tarde al avisarle a Sujatovich que encontró a Lionel Messi, la figura de La Scaloneta y el referente de toda una camada de jugadores que se encuentran abocados a la preparación del Mundial.

Al registrar su aparición, la niña sonrío al igual que el artista, quien no podía creer por la coincidencia y le mostró la figurita a su entorno para mostrar la prueba del hecho. A raíz de eso, con la multitud exaltada por el jugador del París Saint Germain, empezaron a corear su nombre al unísono, en una clara muestra de afecto hacia la Pulga y con las expectativas puestas en la cita mundialista del mes de noviembre.

Un niño de San Luis dibujó a Messi ante la imposibilidad de tener su figurita

Al igual que la chica que irrumpió en escena para mostrarle al cantante de Conociendo a Rusia la figurita de Messi, en San Luis, a 700 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, un chico llamado Lionel, en honor justamente a Messi, creó su propio álbum de figuritas para homenajear a los jugadores de la selección argentina.

“Un día, a la tarde, Lionel me pide un cuaderno, una lapicera y biromes de colores. Me acosté a dormir una siesta y cuando me levanto, veo que él armó su propio álbum con las figuritas del Mundial que yo no le puedo comprar. Al tener que armar la fiesta de 15 de mi hija tuve muchos gastos y le prometí que cuando terminara de pagar las cuentas se las iba a comprar. Él, como fanático de la selección, dibujó a la Argentina, Portugal y Brasil. Entre los jugadores hizo a Messi, a (Ángel) Di María y (Julián) Álvarez, porque en la familia somos todos hinchas de River”, sintetizó Darío, su papá, quien no puede costear los populares cromos del Mundial y su hijo, con una cuota de ingenio, colaboró para tener su propio álbum.

