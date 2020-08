Cabrera está en Estados Unidos, a donde fue a jugar un torneo que ya terminó.

CÓRDOBA.- A las dos órdenes de detención de la Justicia cordobesa que pesan sobre el golfista Ángel "el Pato" Cabrera, hoy se sumó el pedido de la jueza Mónica Traballini, que solicitó su captura internacional a través de Interpol. La magistrada había sido recusada hace un tiempo por la defensa del golfista por supuesta parcialidad y esta mañana el abogado Miguel Gavier dijo a LA NACION que ella rechazó el planteo pero que presentarían un incidente de nulidad, porque esa decisión la debe tomar la Cámara. Horas después, fue ella la que expidió la orden de captura internacional

El sábado pasado el fiscal de violencia familiar, Cristian Griffi, pidió la primera detención por entender que Cabrera había roto la orden de restricción que tiene sobre Cecilia Torres, una expareja que lo denunció dos veces por violencia de género. Ayer se sumó la fiscal de Cámara, Laura Battistelli.

Hoy Gavier presentó un "pedido de mantenimiento de libertad" ante Griffi. "Vamos a hacer valer su inocencia porque él lo es en ambos procesos", afirmó en referencia a las denuncias de 2016 y 2017 de Torres e insistió en que el deportista está imposibilitado de regresar porque no hay vuelos. "Ni bien pueda volver, lo hará. Va a regresar con las condiciones de garantías para mantenimiento de la libertad", sostuvo.

Gavier insistió con los argumentos que los allegados de Cabrera mantienen desde el sábado pasado, cuando el fiscal Griffi pidió la detención. Ayer la misma situación se dio con la fiscal de Cámara, Laura Battistelli, porque no se presentó a notificarse personalmente de un inicio de juicio.

"No existe ninguna restricción para que Cabrera pueda salir del país ni de la ciudad. La Justicia la podría haber resuelto pero no lo hizo. No lo hizo ni el Fiscal ni la Cámara; no tenía ninguna prohibición y, de hecho, en todo este proceso que lleva varios años Cabrera viajó a Estados Unidos donde juega el PGA Tour, sus participaciones son de público conocimiento", señaló el abogado. También planteó que el golfista tiene domicilio registrado ante la Fiscalía de Violencia Familiar en Houston, Estados Unidos.

"Yo llevo la acusación por dos denuncias de Cabrera por la misma víctima, por violencia doméstica con base en violencia de género. Una de esas denuncias está lista para entrar en audiencia hace un año y se ha intentado llegar por varias formas al juicio oral, pero cuando nos adentrábamos a fijar audiencia ocurre esta situación", dijo Battistelli

La funcionaria judicial admitió que Cabrera no tenía ninguna prohibición expresa de viajar pero explicó que "hay una situación que se llama 'estar de derecho y conservar el domicilio' que permite a todo ciudadano esperar un proceso en libertad y eso era en la ciudad de Villa Allende".

La fiscal también reconoció que el golfista "siempre comunicó a los tribunales cuando tenía que retirarse a los fines de jugar un torneo", pero cuestionó: "Él aduce hoy a través de un escrito que no está en condiciones de volver, pero sí estuvo en condiciones de salir, pero las mismas no han variado".