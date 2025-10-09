Cuál fue el último pedido que le hizo Miguel Russo a su familia antes de morir

Este miércoles se confirmó la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, a los 69 años. Luego de atravesar varios días con un fuerte debilitamiento de su cuerpo, el ex director técnico de San Lorenzo, Racing, Lanús, entre otros, murió en compañía de su familia, quienes estuvieron con él en los últimos días donde se agravó considerablemente su salud.

Una vez conocida -y confirmada- la noticia por parte de Boca, que compartió, en sus redes, un comunicado oficial, también se supo cuál fue el último pedido que hizo el entrenador antes de morir.

Miguel Russo falleció a los 69 años

Según reveló TyC Sports, el DT pidió que “lo vistan con ropa de Boca” en sus últimos días. “Russo le pidió a la familia si le podían poner estos últimos días ropa de Boca”, sostuvo un periodista del canal deportivo, lo que generó un fuerte impacto en el estudio de televisión.

La salud de Russo comenzó a deteriorarse en las últimas semanas y eso provocó que el DT no estuviera presente en algunas fechas del Torneo Clausura, delegando sus funciones en Claudio Úbeda, el ayudante de campo, que hizo las veces de DT, consensuando con Russo las decisiones previas a armar un equipo.

Boca, Leandro Paredes y Edinson Cavani despidieron a Miguel Russo

Quien primero informó la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo fue Boca Juniors en su cuenta de X, donde le informó a sus seguidores la triste noticia del deceso de su entrenador.

Boca confirmó la noticia del fallecimiento de Miguel Russo

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!“, lanzó el xeneize en sus redes sociales, a modo de despedida.

A su vez, Leandro Paredes y Edinson Cavani, dos de los referentes del plantel profesional de Boca, se hicieron eco del fallecimiento de Russo y le agradecieron al DT los momentos vividos en el último tiempo.

Leandro Paredes despidió a Miguel Russo

“Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión. Gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejás muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre, Miguel! Un sentido pésame a toda la familia Russo“, remarcó Paredes en su Instagram, donde incluyó una foto con él.

Por su parte, Cavani destacó la “valentía” del entrenador, quien siempre se mostró predispuesto para estar junto a los jugadores. “Gracias, Miguel, por mostrarnos a todos ese valor tan importante que se llama ”valentía". Siempre fue al frente poniendo por delante los objetivos de todo su equipo antes que su situación personal que era muy brava, me sacaré el sombrero hoy y cada día por su fortaleza. Q.E.P.D.“, destacó el uruguayo.

Edinson Cavani destacó la "valentía" de Miguel Russo

Durante la jornada de este jueves, se abrieron las puertas del club para poder despedir a Russo. Gracias a esta iniciativa, hinchas de muchos clubes se acercaron para darle el último adiós al DT.