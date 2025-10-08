El especial regalo de Edinson Cavani a Simone Biles durante su encuentro en Buenos Aires

El delantero de Boca Juniors, Edinson Cavani, estuvo presente este miércoles en una charla motivacional que tuvo como protagonista a la múltiple campeona olímpica Simone Biles. El uruguayo, junto a su mujer y su hija, se acercó tras el evento en la sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y le hizo un regalo muy especial.

¡CAVANI LE REGALÓ LA CAMISETA DE BOCA A SIMONE BILES! La campeona olímpica y seis veces campeona del mundo en gimnasia artística, se encontró con el delantero xeneize tras dar una charla motivacional en su visita a Buenos Aires. pic.twitter.com/EjHRW6jQQC — SportsCenter (@SC_ESPN) October 8, 2025

Biles, de 28 años, ganadora de 11 medallas olímpicas y 30 podios mundiales, llegó a la Argentina con el objetivo de dar una charla motivacional y una clínica para jóvenes talentos, en el marco del nombramiento de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027.

Simone Biles en Argentina Gentileza gobierno de las ciudad de Buenos Aires

La gimnasta aterrizó el martes por la mañana y estará hasta el viernes 10. Este miércoles, fue recibida por Jorge Macri en la sede del Gobierno porteño y dio una charla denominada “El poder de creer”. El jueves por la tarde dará una clínica para jóvenes talentos de su disciplina, en el Estadio Mary Terán de Weiss de Villa Soldati. A su vez, recorrerá distintos puntos de la ciudad.

Simone Biles junto a Jorge Macri

En el evento de hoy, estuvo presente Edinson Cavani junto a su familia. Fue al final de la charla, que el goleador se acercó a la gimnasta para saludarla y regalarle su remera de Boca Juniors con la 10 en la espalda. La camiseta fue firmada y dedicada por el delantero.

La llegada Simone a la Argentina se realizó en medio de una catarata de cuidados de la atleta, que en 2021, en el marco de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, puso sobre la mesa la discusión sobre los temas de salud mental, llegándose a bajar de la competencia y exponer su propia historia. Tras ese “antes y después” volvió a la cita olímpica el año pasado en París 2024 y brilló. Aunque Simone no anunció su retiro, sí aceptó que no está segura de competir en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

La estadounidense, además, fue una de las víctimas de abuso de Larry Nassar, médico de la federación de gimnasia de los Estados Unidos, condenado a prisión por los abusos cometidos contra decenas de jóvenes deportistas.