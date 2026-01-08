Dakar 2026: así están las tablas de posiciones, tras la etapa 5

En el tramo de 427 kilómetros, en motos se destacó el argentino Luciano Benavides; en autos no hubo modificaciones y Benjamín Pascual dejó la cima en Mission 1000
Se desarrolló este jueves la quinta etapa del Rally Dakar 2026 que tiene lugar en Arabia Saudita con la participación de pilotos de 96 nacionalidades y hubo movimientos en las tablas de posiciones de varias categorías. El tramo unió Al-Ula con Hail con un recorrido de 427 kilómetros.
En motos volvió a cambiar el liderazgo, pero la nota de la jornada la dio Luciano Benavides porque ganó el tramo y escaló hasta el tercer puesto. El argentino quedó a 5 minutos y 55 segundos del australiano Daniel Sanders, quien recuperó la cima y relegó al estadounidense Ricky Brabec al segundo escalón y al español Tosha Schareina al cuarto.
En autos sigue todo igual. Manda el sudafricano Henk Lategan con un tiempo de 20 horas, 36 minutos y 44 segundos y lo persiguen el qatarí Nasser Al-Attiyah y el sueco Mattias Ekstrom, quien recortó la distancia hasta los 5 minutos y 38 segundos.
En Challenger el árabe Yasir Seaidan perdió el mando a manos del español Pau Navarro, nuevo líder con un tiempo acumulado de 22 horas, 39 minutos y 37 segundos a solo 45 segundos. El argentino Nicolás Cavigliasso se mantiene tercero a 8 minutos y 25 segundos del más rápido.
En camiones tampoco hubo cambios. El checo Martín Macik volvió a imponerse en la etapa y ocupa el primer puesto con 23 horas, 42 minutos y 3 segundos. Segundo está el neerlandés Mitchel Van Den Brink a 8 minutos y 29 segundos y tercero, el también checo Ales Loprais a casi una hora.
En Mission 1000 Benjamín Pascual perdió la cima a manos del español Jordi Juvanteny y ahora lo escolta con 85 puntos. El galo Maxence Gublin se cayó del podio en Dakar Classic, en el que el nuevo líder es el lituano Karolis Raisys con 329 tantos mientras que su coterráneo Rokas Baciuska manda en stock con 24 horas, 38 minutos y 9 segundos.
Por último, en SSV el estadounidense Kyle Chaney lideró la quinta etapa y llegó al tercer lugar, pero está lejos del líder que es su compatriota Brock Heger con 22 horas, 51 minutos y 24 segundos. El escolta es el francés Xavier De Soultrait con 37 minutos y 36 segundos.
Tabla de posiciones del Dakar 2026
Motos
- Daniel Sanders (Australia) - 20 horas, 58 minutos y 10 segundos
- Ricky Brabec (Estados Unidos) - +2 minutos y 2 segundos
- Luciano Benavides (Argentina) - +5 minutos y 55 segundos
Autos
- Henk Lategan (Sudáfrica) - 20 horas, 36 minutos y 44 segundos
- Nasser Al-Attiyah (Qatar) - +3 minutos y 17 segundos
- Mattias Ekstrom (Suecia) - +5 minutos y 38 segundos
Challenger
- Pau Navarro (España) - 22 horas, 39 minutos y 37 segundos
- Yasir Seaidan (Arabia Saudita) - +4 minutos y 26 segundos
- Nicolás Cavigliasso (Argentina) - +8 minutos y 25 segundos
Camiones
- Martín Macik (República Checa) - 23 horas, 42 minutos y 3 segundos
- Mitchel Van Den Brink (Países Bajos) - +8 minutos y 29 segundos
- Ales Loprais (República Checa) - +54 minutos y 25 segundos
SSV
- Brock Heger (Estados Unidos) - 22 horas, 51 minutos y 24 segundos
- Xavier De Soultrait (Francia) - +37 minutos y 36 segundos
- Kyle Chaney (Estados Unidos) - +56 minutos y 27 segundos
Dakar Classic
- Karolis Raisys (Lituania) - 329
- Marco Leva (Italia) - 385
- Juan Morera (España) - 451 puntos
Missión 1000
- Jordi Juvanteny (España) - 90 puntos
- Benjamín Pascual (Argentina) - 85 puntos
- Fran Gómez Pallas (España) - 76 puntos
Stock
- Rokas Baciuska (Lituania) - 24 horas, 38 minutos y 9 segundos
- Stephane Peterhansel (Francia) - +44 minutos y 32 segundos
- Ronald Basso (Francia) - +1 hora, 10 minutos y 12segundos
El Rally Dakar 2026 continuará este viernes desde la madrugada en la Argentina con la sexta etapa, la última antes del descanso; que será de Hail a Riyadh y constará de 920 kilómetros. La actividad se puede ver en vivo por televisión a través de América TV y alguna de las señales de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Ambos canales, además, se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play.
Todas las etapas del Dakar 2026
- 3/1 - Prólogo: Yanbu -completado-
- 4/1 - Etapa 1: Yanbu -completada-
- 5/1 - Etapa 2: Yanbu a Al-Ula -completada-
- 6/1 - Etapa 3: Al-Ula -completada-
- 7/1 - Etapa 4: Al-Ula -completada-
- 8/1 - Etapa 5: Al-Ula (Marathon) a Hail -completada-
- 9/1 - Etapa 6: Hail a Riyadh.
- 10/1 - Descanso en Riyadh.
- 11/1 - Etapa 7: Riyadh a Wadi Ad Awasir.
- 12/1 - Etapa 8: Wadi Ad Awasir a Wadi Ad Awasir.
- 13/1 - Etapa 9: Wadi Ad Awasir a Bisha (Marathon).
- 14/1 - Etapa 10: Bisha (Marathon).
- 15/1 - Etapa 11: Bisha a Al Henakiyah.
- 16/1 - Etapa 12: Al Henakiyah a Yanbu.
- 17/1 - Etapa 13: Yanbu.
