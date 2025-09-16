Chechu Bonelli se encontró con Messi en Miami, compartió postales del encuentro y le dejó un especial mensaje a Anto Roccuzzo

Cecilia “Chechu” Bonelli viajó a los Estados Unidos, más precisamente a Miami, para pasar unas vacaciones de soltera junto a sus hijas. Tras la difícil separación de Darío Cvitanich y todo el revuelo que se generó por el acercamiento entre el exfutbolista e Ivana Figueiras, la conductora decidió despejar su cabeza con un viaje único e irrepetible a los Estados Unidos.

Tras 14 años de relación con Cvitanich, la modelo se refugió en las playas de Miami para bajar algunas revoluciones y reencontrarse con ella misma luego de hacer el duelo de la separación.

Foto familiar: Chechu, sus dos hijas, Carmela y Lupe, más Lionel Messi

Una vez arribada a los Estados Unidos, Bonelli se juntó con amigos y hasta se dio el gusto de estar junto a Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Como acostumbra en estos casos, Chechu se sacó fotos con ambos futbolistas y hasta agradeció a Antonela Roccuzzo, esposa del capitán de la selección argentina, quien habría oficiado de nexo para conocer a sus ídolos.

En sus historias de Instagram, la protagonista de esta historia posó junto a dos de sus tres hijas, Lupe y Carmela, más la presencia de Messi, quien sonrío para la cámara. Luego, las pequeñas se corrieron hacia un costado para una instantánea personal entre el futbolista y la modelo.

Chechu Bonelli se cruzó con Lionel Messi en Miami

Conmovida por estar cerca de La Pulga, le dedicó unas palabras al delantero del Inter Miami y a Antonela Roccuzzo, quien no apareció en la postal, pero habría tenido cierta incidencia para que se dé el contacto. “Gracias por la magia de tu corazón. Y a vos, Antonela, por ser todo”, exclamó Chechu.

El encuentro se produjo en el Florida Blue Training Center, el campo de entrenamiento del Inter Miami, donde Bonelli se dio el lujo de cruzarse a Rodrigo De Paul, a quien también le pidió una foto.

Chechu Bonelli posó para la cámara junto a Rodrigo De Paul

Vestido con un conjunto de color gris y un bolso negro en la mano, el exjugador de Racing aceptó el pedido de la modelo. Para completar la jornada, Carmela también se llevó un recuerdo de De Paul, uno de los jugadores con más incidencia y popularidad de la selección argentina.

Carmela, la hija de Chechu Bonelli, y Rodrigo De Paul

Para musicalizar cada una de las postales, Bonelli eligió a La T y la M, U2 y Cruzando el Charco para darle un color diferente a cada una de sus publicaciones, donde mostró el orgullo y agradecimiento hacia Messi y De Paul.

Por otra parte, la modelo mostró imágenes suyas en la playa, como así también un video desde un balcón enfocando algunas edificaciones de Miami, sumado a un día radiante, a puro sol, con temperaturas agradables y calurosas.

Chechu Bonelli mostró el paisaje de Miami

Con imágenes sugestivas de relax y disfrute, sumada a la compañía de amigos y hasta el gusto de estar cerca de figuras como Messi y De Paul, la modelo decidió abrir la puerta de su intimidad, mostrando parte de sus vacaciones y, al mismo tiempo, alejándose de todo el revuelo mediático que se generó con la relación confirmada entre Cvitanich e Ivana Figueiras que dejó mucha tela para cortar.