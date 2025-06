“Mi mamá conoció a Brad Pitt”: el divertido encuentro de la madre de Grego Rossello con el actor de Hollywood

Esta semana hubo un par de argentinos sueltos en la ciudad de Nueva York. El lunes se realizó en Times Square la avant premiere de F1 la película (F1 The Movie) y además de su protagonista, Brad Pitt, y de los pilotos de la Fórmula 1, incluido Franco Colapinto, hubo varias personalidades del espectáculo invitadas. Una de ellas fue Grego Rossello quien viajó desde Buenos Aires acompañado por su madre. El comunicador mostró la intimidad del evento y el momento que sin duda atesorará para siempre: el saludo entre su mamá y la estrella de Hollywood.

El conductor y su madre posaron en Times Square durante la avant premiere del film (Foto: Instagram @gregorossello)

Sin duda alguna, la nueva película de la Fórmula 1, dirigida por Joseph Kosinski (Top Gun: Maverik), es uno de los estrenos más esperados del año. El film sobre automovilismo - que cuenta con las participaciones de varios pilotos, entre ellos Charles Leclerc, Carlos Sainz y Max Verstappen y tiene a Lewis Hamilton como uno de los productores - llega a las salas argentinas el jueves 26 de junio. El lunes, se realizó la avant premiere en Times Square, donde se exhibieron los autos de las diez escuderías de la Máxima. La proyección tuvo lugar en el Radio City con la presencia de sus protagonistas.

Entre los asistentes estuvo Grego Rossello quien días antes reveló en sus redes sociales que viajaría a la Gran Manzana para ir a la premiere. Como podía llevar a un acompañante, invitó a su madre, Mercedes García Santillán, quien es fanática de Pitt. Pero, lo que ella no se imaginaba (o tal vez sí fantaseaba) era que terminaría el viaje no solo estrechándole la mano al actor, sino intercambiando unas palabras con él.

Rossello dijo presente en la avant premiere de la nueva película de Brad Pitt; por Times Square también pasaron el actor y los pilotos de la Máxima (Foto: Instagram @gregorossello)

“Hoy voy a contarles la historia de como mi mamá conoció a Brad Pitt”, expresó Rossello en un video que publicó en Instagram. Arrancó, por el principio, desde el vuelo de Buenos Aires a Nueva York hasta llegar a la alfombra negra que se desplegó en Times Square y por la que, dicho y hecho, desfilaron. “Posamos un poquito, pero de golpe nos rajaron. Para cuando llegaban ellos (Brad Pitt y los pilotos de la Fórmula 1) nosotros nos teníamos que ir. Igual íbamos a ir a ver la peli en el mismo cine que todos”, comentó. En el escenario del Radio City apareció el protagonista de Troya y si bien lo pudieron ver de lejos, eso no fue suficiente para él: “¡Yo quería que conozca a mi mamá!”.

Tras pasar por Times Square y ver la película en el Radio City, madre e hijo fueron al after party (Foto: Instagram @gregorossello)

Tras la proyección los invitaron al after party que se realizó en Cipriani 42nd Street. “Fue una cosa increíble y así como llegamos encaro directo para la mesa de él. ¡De golpe tengo a Brad Pitt al lado tomando una mimosa conmigo!“, dijo el conductor y mostró el momento en el que le estrechó la mano al actor, quien estaba parado junto a su pareja, Inés de Ramón. Pero, para su pesar, su madre no estaba allí: ”¡Se había perdido comiendo canapés y tomando vino!“.

Así fue el encuentro de Grego Rossello y su madre con Brad Pitt (Foto: Captura de video / Instagram @gregorossello)

Sin embargo, tuvo una revancha. Su madre regresó, se acercó a Pitt y logró saludarlo. Su hijo, por supuesto, filmó todo: “¡Está charlando con él! No sé qué ca*** le dijo chicos, realmente no sé qué le dijo“. Ella, por su parte, no se sintió intimidada y charló animadamente con el actor durante un par de segundos.

Incluso Rossello advirtió que a su lado estaba Tim Cook, el CEO de Apple, quien previamente estaba conversando con el actor. “¡Mi mamá interrumpió la charla para charlar con él! ¡Qué loco lo que acaba de pasar! Fue un viaje para toda la vida", expresó, feliz haber podido vivir esa experiencia con su madre.

La madre de Grego Rossello contó que se presentó ante Brad Pitt y le dijo que se emocionó con su película (Foto: Instagram @gregorossello)

Al final del video, García Santillán contó qué le dijo, en inglés, a la estrella de Hollywood: “¡Le hablé, le hablé un montón! Le dije: ‘Soy argentina, vine a ver la película. Te felicito, me conmoviste un montón. Soy psicóloga y me hiciste llorar, así que felicidades’“.

Los usuarios de las redes no tardaron en reaccionar al encuentro de la madre de Rossello con Pitt (Foto: Instagram @gregorossello)

Por su parte, sus seguidores no tardaron en reaccionar al encuentro. “Esto es espectacular”; “Merece ir a todos los próximos viajes que hagas. ¡Que viaje inolvidable madre e hijo!“; Grego porfa, yo diría ‘de como Brad Pitt conoció a mi mamá’. Aguante tu mami, ¡una genia!“; “Hay que cerrar el estadio. La historia arrancó muy bien y terminó mucho mejor. Felicitaciones para los dos. Fueron a eso. ¡Gran viaje!”; ”La amo interrumpiendo la charla con el CEO”; “Genia”; “Lo logró”; “‘Soy psicóloga y me hiciste llorar’, jajaja, la amo” y “la aplaudo de pie, maravillosa”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la publicación.