El desopilante cruce entre Ibai Llanos y Christian Martin: milanesas y el “Boca- River” en el estadio del Paris Saint Germain

La histórica entrevista de Ibai Llanos a Lionel Messi, que fue transmitida en Twitch, emocionó a todos los fanáticos de Lio pero también tuvo un plus muy particular. Es que el streamer habló también con el corresponsal Christian Martin sobre la cena del sábado pasado en la casa del astro de fútbol y detalló los platos de comida que hubo ese día. Además, protagonizó un insólito ida y vuelta con el cronista que no pasó desapercibido.

Todo comenzó luego de que Ibai completara su conversación con el crack rosarino, que fue presentado en la conferencia de prensa como refuerzo del Paris Saint Germain (PSG) en el Parque de los Príncipes, el estadio de su nuevo equipo. Tras la entrevista, el influencer español se dispuso a charlar con Chris, ya más relajado.

El insólito ida y vuelta entre Ibai Llanos y Chris Martin en el vivo de Twitch

Sin perder un minuto, Chris introdujo el tópico que quería explorar. “Fuiste a comer a la casa de Leo, [es un] un tema vip. ¿Qué se come en la casa de Leo”, quiso saber en referencia a la reunión de despedida que organizó Lionel Messi el sábado por la noche en su vivienda de Barcelona. Del encuentro participaron varios jugadores, como Jordi Alba, Sergio Busquets y Sergio “Kun” Agüero, y también, Ibai.

Fiel a su estilo carismático, Ibai lanzó a modo de broma: “Leo ha confirmado delante de todo el mundo que no he comido tanto como parece”. Lejos de seguir el chiste, Chris insistió: “¿Qué había de comer, asado?”. Entonces, el streamer enumeró los platos que le sirvieron: “Había de todo un poco. Había carne, un poco de asado, carne rebozada, tequeños. Había un cocinero top que te traía todo. Fue espectacular”.

El sábado pasado Ibai fue invitado a la cena despedida en la casa de Lionel Messi Twitter @IbaiLlanos

Sin abandonar su interés, Chris volvió a consultarle qué comida había elegido Ibai para ingerir. “Yo comí principalmente carne rebozada con una salsa espectacular. No se lo que era”, contestó el español. En ese punto, el corresponsal trató de descifrar a qué plato se refería: “¿[Era] milanesa?”. “Parecido. Puede ser”, respondió Ibai sin estar seguro de qué había comido en la casa del futbolista.

“¿[Era] milanesa a la napolitana con tomate arriba? ¿Te gustó? ¿Ya la habías comido?”, preguntó Chris, a lo que el streamer replicó: “[Estuvo] muy bueno. La milanesa es para los argentinos impresionante”.

En ese momento, Martin aprovechó para introducir un dato histórico sobre este plato: “Aparte la milanesa napolitana no existe en Italia. La carne a la milanesa es la carne empanada que existe en Milán, por eso se llama milanesa. Y los argentinos, a la napolitana, le agregaron tomate, queso y hasta jamón arriba. Eso en Italia no existe. ¿Viste que cuando la gente migra le hace cambios?”. Finalmente, el periodista se jactó de su explicación: “¡Cómo sé de mi comida!”.

River- Boca

Tras el divertido intercambio, Chris chicaneó a Ibai y aseguró: “Sos hincha de River, me dijeron. Me parece espectacular. Grande Ibai, hincha de River, es un honor. Yo también lo soy y te recibimos con los brazos abiertos”.

Chris quiso saber qué comida le sirvieron en la casa de Lionel Messi a Ibai Twitch Ibai

Algo confundido, el streamer español lo frenó negando ser hincha del equipo argentino y luego se sumó a la broma: “Perfecto, pero no creo que vaya. Soy educado, así que si me invitan puedo hacer algo. Pero yo siento un amor hacia Boca desde hace un año y medio...”. Sin dejarlo terminar, Chris continuó con su chiste y dijo, haciendo uso de un juego de palabras: “De Andrea del Boca, una actriz argentina. Perfecto. En el fútbol, River”.

En medio de ese insólito ida y vuelta, Messi apareció en escena junto a su familia y ambos tuvieron que dejar la charla para otro momento.

Mientras Christian Martin hablaba con Ibai Llanos, ¡apareció el 30 del #PSG vestido íntegramente con la ropa del club! #Messi pic.twitter.com/X3UoJndTYG — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 11, 2021

LA NACION