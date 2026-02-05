Franco Colapinto posó como modelo y causó todo tipo de reacciones: “Última vez antes de volver a ser piloto”

Franco Colapinto sorprendió a sus millones de seguidores al mostrarse en una faceta distinta a la habitual en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes en las que modelaba el nuevo conjunto de Alpine hecho por la marca británica Castore. Lejos del casco y el traje de piloto, el argentino dejó ver su costado más fashion y cosechó miles de likes y comentarios.

Fiel a su estilo, el argentino se tomó con humor esta faceta de ícono de la moda. “Ultima vez de modelo antes de volver a ser piloto”, escribió el piloto en modo broma en la publicación, que alcanzó más de 100 mil likes en apenas unas horas.

La publicación de Franco arrasó en las redes sociales

Castore es la marca británica de ropa deportiva de alta gama, fundada en 2016 por los hermanos Phil y Tom Beahon, encargada de diseñar y producir la indumentaria oficial del equipo Alpine F1 para la temporada 2026. Con este lanzamiento, Franco y Pierre Gasly tuvieron que ponerse en el traje de modelo y abandonar su lugar preferido: la pista de carrera de la Fórmula 1.

Franco y Pierre se preparan para afrontar una nueva temporada de la Fórmula 1 (Foto: @francolapinto)

Para la nueva campaña, la escudería francesa publicó frases de los pilotos que demostraron su perfil y su entusiasmo por la nueva temporada de la categoría máxima del automovilismo mundial. “Nosotros, los pilotos, somos quienes tenemos que llevar el auto al límite, que es el punto final del trabajo de casi 1000 personas que se esfuerzan muchísimo”, dijo Franco.

La frase de Franco que valoró el trabajo de todo el equipo de Alpine (Foto: @alpinef1team)

Gasly, por su parte, expresó: “Es cierto que la Fórmula 1 es un deporte muy exigente, tanto física como mentalmente. Siempre tenemos que mantenernos en forma y bien preparados para afrontar las demandas de una temporada de 24 carreras”.

Más tarde, Alpine le dedicó un posteo a Franco en su cuenta oficial de Instagram para destacar su participación en esta temporada. “Representando a Argentina”, decía la publicación donde se lo vio al pilarense envuelto en una bandera de Argentina en un set de fotografía.

La publicación que le dedicó Alpine a su estrella argentina

El 2025 fue un año determinante y desafiante en la incipiente carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1. El argentino no logró sumar puntos y el auto que tenía no le daba las mejores sensaciones. Sin embargo, con la mirada en la temporada 2026, las perspectivas para Colapinto son más prometedoras: Alpine confirmó oficialmente que seguirá como piloto titular y esta será su primera temporada completa desde el inicio del campeonato, una oportunidad crucial para él y para el equipo.

Franco busca sumar sus primeros puntos en la categoría (Foto: @alpinef1team)

Además, la Fórmula 1 tendrá este año con nuevas normativas técnicas y cambios en los autos, que podrían favorecer la actuación del argentino en la pista. Colapinto ya dijo que está “con expectativas” y trabaja junto al equipo para aprovechar estas modificaciones y conseguir que Alpine dé un salto en competitividad, ya que el año pasado salió último en el torneo de constructores.

El piloto argentino también cuenta con el apoyo masivo de la hinchada argentina y latinoamericana, que sigue de cerca cada paso suyo en las carreras y que espera verlo no solo completar los circuitos, sino sumar puntos e ilusionarse con subir al podio en la máxima categoría. La temporada comenzará oficialmente en Melbourne, Australia, el 8 de marzo, por lo que la expectativa es mayúscula.