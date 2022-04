El error de Alina Moine en vivo que la expuso en medio de los rumores de relación con Marcelo Gallardo

Alina Moine se encuentra envuelta en rumores de una posible relación con el entrenador de River, Marcelo Gallardo. Esta situación, desmentida rotundamente por la conductora de televisión, volvió a salir a la luz tras un furcio que cometió en el noticiero de la cadena deportiva ESPN al confundirse al entrenador de Boca Juniors con el de su clásico rival, River Plate.

En la previa al partido que afrontó el Xeneize en Colombia contra Deportivo Cali, por la Copa Libertadores, la periodista estaba en contacto con Diego Monroig, que cubre la actualidad de ese equipo para el canal, y comenzó a indagar sobre las variantes que podrá tener el equipo, a pesar de contar con muchos suspendidos. Al profundizar sobre el tema, Moine cometió una equivocación al nombrar a Gallardo como técnico de Boca y no a Sebastián Battaglia.

“Es cierto que el Pulpo (Diego González) está suspendido para el inicio de Copa pero, ¿qué es lo que tiene? Porque en esta rotación que necesita Gallardo... ¡perdón, Battaglia! es un jugador importante…”, lanzó la periodista y contó con la sonrisa socarrona de Monroig del otro lado.

El furcio de Alina Moine que lo acerca a Marcelo Gallardo

La comunicadora social parece ser la tercera en discordia de la relación que mantiene Gallardo con su esposa Geraldine La Rosa, que en su cuenta de Instagram publica fotos, con textos escritos en formas de indirecta. En su última aparición en las redes, aparece en una story de Marta Gallardo, hermana del Muñeco, bajo la frase “¡Palco familiar! Los de siempre”, seguido de un emoji de una gallina y los tres corazones rojos y blanco.

Dicho suceso se dio en relación a la asistencia al partido que disputaron River y Argentinos Juniors en el Estadio Monumental, donde los Millonarios vencieron, en un encuentro de muchas emociones, a su contrincante y se posicionaron en la parte alta de la clasificación.

"Los de siempre", la frase que lanzó Marta Gallardo en su cuenta de Instagram y que replicó Geraldine La Rosa Foto: captura de pantalla

Luego de replicar la publicación de su cuñada, La Rosa fue por más y publicó en su propia cuenta una foto en una parte privilegiada del estadio, vestida con un pantalón negro y un saco rojo, de semblante sonriente, con un contundente mensaje donde marcó el territorio: “Primera Dama”. Minutos más tarde, la mamá de Nahuel, Matías, Santino y Benjamín, decidió borrar el comentario.

La foto que publicó Geraldine La Rosa en el Monumental con el texto de "Primera Dama"

A pesar de confirmar en el programa LAM que no está separada del director técnico del equipo de Núñez, los rumores entre Moine y Gallardo continúan firmes. El inicio de la hipotética relación data del año 2019, cuando ambos coincidieron en un evento que realizó River en su estadio y ellos, al finalizar, continuaron con las charlas en privado.

Hace unos días, la periodista salió a desmentir categóricamente los rumores de una posible vinculación: “No viajé a Salta, ¿está bien? A mí no me gusta hablar de mi vida personal, mucho menos sentimental. El día que quiera contar que tengo novio me voy a sacar una selfie y se la voy a mandar a (Rodrigo) Lussich y a (Adrián) Pallares para que la hagan cuadrito y la tengan de recuerdo. Mientras tanto, no jodan. Hablemos del sorteo del Mundial, de la selección argentina, no me pregunten más nada”.