“Yo me voy solo”: la terminante frase de Sebstián Vignolo sobre el futuro de Battaglia

Sebastián Vignolo, conductor de F90 (ESPN), dejó este martes una frase terminante acerca del futuro del entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, y el próximo encuentro del conjunto xeneize. Por la segunda fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores, el club de la ribera se enfrenta a Always Ready en condición de local. El equipo boliviano está cursando su cuarta participación en un torneo internacional a lo largo de su historia. En tanto, nunca se cruzó con el equipo argentino de manera oficial.

En ese contexto, el animador se refirió a las posibles consecuencias que tendría para la institución no ganar el encuentro. “Boca no está bien ahora, (pero) yo creo que tampoco está en una instancia en que no le puede ganar a un equipo como este en La Bombonera. Si no le puede ganar al Always Ready en la cancha de Boca, y ahí sí Cai, no empieces a los gritos... Yo, me voy solo ”, dijo el animador, al sugerir que el director técnico debería renunciar. En el pase con F12, Mariano Closs coincidió con su colega al decir que, en caso de una derrota, “por ahí, hay consecuencias”.

En ese sentido, el “Pollo” consideró que “tiene que estar muy mal Boca para que no tenga una buena noche. Juega contra el Always Ready, que viene de ganarle a Corinthians en un contexto donde sabemos que es complejo para los equipos ir”. A la vez, opinó que si juega bien, “difícilmente no gane”.

Luego, Vignolo indicó que la situación de “inestabilidad” de los dirigidos por Battaglia es la que hace que el compromiso ante el conjunto boliviano sea para ellos una prueba de fuego: “Sabiendo que esto es futbol, el primer rival de Boca es Boca. Que hoy nos estemos preguntando ‘¡qué partido para Boca!’, y esto sin desmerecer a los rivales, habla de la situación de Boca, porque si no, en otro momento, es un partido que no debería tener problemas, ni en la previa ni en el durante ni en el después”.

Darío Benedetto LA NACION/Mauro Alfieri

“Para Boca, parece mentira, pero debe resolverlo rápido. Llega con algunas dificultades a las dificultades, porque ya tenía problemas en el armado del equipo, con las suspensiones que está pagando en esta Copa Libertadores, lesiones que aparecen. Se achicó el margen”, añadió.

Al mismo tiempo, el relator explicó que, a priori, le entusiasman los jugadores que parará Battaglia en su segundo compromiso copero. El equipo formaría con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Gabriel Aranda, Gastón Ávila, Frank Fabra; Óscar Romero; Pol Fernández, Juan Ramírez; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. Al respecto, el narrador dijo: “De Boca, me gustan casi todas las alineaciones, casi todos los nombres. El tema es cuando arranca”.