El impensado lugar de la Argentina que Lionel Messi sueña conocer: “Lo tengo pendiente”

Cada vez falta menos para el debut de la selección argentina en la Copa América 2024, una de las más esperadas por los fanáticos de la “Scaloneta”, ya que se trata de la última competencia que tendrá a Ángel Di María y Lionel Messi. En la previa, el capitán de la selección le brindó una entrevista a su sobrino, Tomás Messi, conductor del programa Dispuestos a todo, donde se mostró relajado respondiendo preguntas fuera del ámbito profesional. Lo curioso fue cuando contó el destino que tiene pendiente por conocer, que es uno de los puntos turísticos más importantes de nuestro país.

A sus 36 años, Lionel Messi vive los últimos momentos de su exitosa carrera futbolística, y si bien emigró a una liga joven como la estadounidense, aún conserva el sueño de volver a coronarse con la selección argentina en la próxima Copa América que se disputará en los Estados Unidos.

Tan vertiginosa fue su vida desde joven, cuando se fue del país para cumplir su sueño en el FC Barcelona, que su notoriedad alrededor del mundo le impidió conocer lugares que le habrían gustado. En una entrevista que le dio a su sobrino Tomás en su programa de streaming Dispuestos a todo, el futbolista del Inter Miami se refirió a ese aspecto de su vida.

Ante la consulta de a qué destino le gustaría viajar, Messi sorprendió a todos con una respuesta que enorgulleció a más de uno. “Tengo pendiente conocer la Argentina, que nunca tuve la oportunidad”, indicó, y luego contó: “Lo hablamos con Antonela (Roccuzzo). Queremos visitar nuestro país en familia, me hablan de un montón de lugares que no conozco y me gustaría recorrer el país”.

Del mismo modo, se refirió a uno de los puntos turísticos nacionales más elegidos. “Yo no conozco las Cataratas, me gustaría ir. Hace unos años, Antonela fue con los nenes y me gustaría volver con ellos. Es algo que tengo pendiente”, explicó.

Tomás no solo tiene el privilegio de ser sobrino de Messi, sino también es su ahijado. En esta charla, aprovechó para preguntarle al futbolista cómo fue la disputa familiar que hubo por ser su padrino.

“Me contó la abuela que se peleaban mucho, ¿es verdad?”, consultó el joven, y Leo le respondió: “Y como en toda familia, ¿no? Era el primero y todos querían ser el padrino o madrina. La verdad es que no me acuerdo mucho, pero fui siempre un candidato firme. No tuve mucha pelea, me parece”.

La producción del programa mostró una foto de un joven Lionel en sus mejores años del FC Barcelona con su ahijado Tomás en brazos. “Siempre fuiste el principal y nadie te iba a sacar el puesto”, señaló Tomás, y luego le indicó a su compañero en tono de broma: “Viste, yo te dije, soy una persona importante”.

La entrevista completa se puede disfrutar en el canal de YouTube y en ella se puede apreciar a un Messi en un tono muy distendido, donde contó, por ejemplo, cómo fue el enamoramiento con Antonela, sus comidas favoritas y si es team invierno o verano.

Cabe destacar que el rosarino está por disputar su última Copa América; el partido inaugural será este jueves 20 de junio ante Canadá a partir de las 21 h.

