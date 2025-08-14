El incómodo momento que vivió Lionel Scaloni en la fila de una estación de servicio

La popularidad de Lionel Scaloni creció exponencialmente tras la conquista de varios títulos con la selección argentina, entre ellos, el más importante, la Copa del Mundo en Qatar.

A pesar de tal reconocimiento, el oriundo de Pujato siempre mantuvo un perfil bajo, lejos de la exposición mediática. Fiel a sus principios, el DT está lejos de ostentar lujos y hasta se da el gusto de ir a comprar a un supermercado como un ciudadano más.

Scaloni esbozó una leve sonrisa ante el asedio de una tiktoker en una estación de servicio

Sin embargo, en las últimas horas, una usuaria de TikTok llamada @Alinasoglia viralizó un video del entrenador en la fila de una estación de servicio, donde se lo ve con dos paquetes de bizcochitos en la mano a la espera de pagarlos en la caja.

“Estamos en la cola de la estación y de golpe te encontrás con...”, dijo la mujer, quien comenzó a hacer un paneo con su cámara hasta hacer un primer plano de Scaloni. El DT lejos de entusiasmarle la idea, se mostró incómodo y atinó solamente a decir: “Uh, hola”.

La reacción de los usuarios sobre el video de Scaloni

Vestido con una remera estilo urbano de la selección argentina, Scaloni prefirió mantener un semblante cabizbajo, sin querer aparecer en el video. Esta actitud -sorpresiva- de la tiktoker generó repudio en las redes sociales.

“Yo viendo el video me sentí más incómodo que él”; “Porque molestan gente. Saluden educadamente y listo. Qué necesidad de filmarlo, mirá lo incómodo que se pone” y “Qué molesto que te graben así de la nada”, fueron los comentarios más destacados de una publicación que se hizo viral.