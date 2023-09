escuchar

Arrancó el Mundial de Rugby este viernes con el triunfo del local Francia ante los All Blacks, y este sábado fue el turno de Los Pumas frente a Inglaterra. En el inicio del grupo D, quien dio la sorpresa con su presencia en el estadio de Marsella fue la princesa de Gales, Kate Middleton, quien entonó las estrofas de su himno con energía en la previa y lució un increíble look en los palcos del estadio. Su presencia también le trajo suerte al equipo inglés que logró un gran triunfo 27-10.

Alrededor de 68.000 espectadores se acercaron este sábado al Stade de Marseille para presenciar el primer partido del grupo D que también integran Samoa, Chile y Japón.

El equipo argentino en la previa al partido ante Inglaterra en el Mundial de Rugby Francia 2023 CLEMENT MAHOUDEAU - AFP

A minutos de que comience el partido, se vio al público argentino fervoroso cantando: “Y ya lo ve, el que no salta es un inglés”. La nueva participación de los Pumas en la cita mundialista generó expectativas y, aún más, ante el rival con el que debutó, al que nunca le pudo ganar en este certamen.

No obstante, la albiceleste busca superar su mejor actuación que fue hace 16 años, donde logró un histórico tercer puesto tras una victoria ante Francia por 34-10.

El increíble look de Kate Middleton para alentar a Inglaterra ante Los Pumas en el Mundial Twitter: @HRHPWales

A la hora de los himnos se vieron muchos rostros emocionados en los jugadores nacionales que cantaron con una increíble versión de fondo. Luego fue el turno de los ingleses, y en un momento de la transmisión se mostró a la princesa de Gales, Kate Middleton, quien entonó las estrofas desde uno de los palcos del estadio. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su outfit que sorprendió a más de uno en las redes sociales.

Kate Middleton en el partido de Argentina - Inglaterra por el Mundial de Rugby

Kate Middleton es un ícono de la moda y cada presencia suya en eventos de la realeza, deportivos o de espectáculos, genera mucho interés entre sus seguidores. En esta ocasión, la princesa lució un look total white compuesto por un elegante saco blanco, un pantalón blanco y una remera blanca. A esta indumentaria la completó con un simple collar que le hacía brillar el rostro y la sonrisa.

La princesa de Gales se hizo presente en el estadio Marsella con una comitiva de vehículos de alta gama que llegaron con luces y sirenas, que trasportaba a su personal de seguridad, que la acompañaron durante todo momento en su presencia en el evento mundialista.

La comitiva de seguridad que llegó junto a Kate Middleton al Mundial de Rugby

En la previa al encuentro, la princesa estuvo presente en el podcast The Good, The Bad & The Rugby, donde fue entrevistada por James Haskell y Alex Payne, junto al Príncipe William y la Princesa Ana. En el mismo se refirió a sus continuas apariciones en eventos deportivos de primer nivel y además reveló una de sus mayores pasiones. “Me encantan todos los deportes. Me encanta nadar en cualquier lugar. Cuanto más frío, mejor. Cuando está oscuro y llueve, saldré a buscar agua fría”, indicó.

El capítulo fue grabado en el salón Verde del Castillo de Windson y en esa oportunidad su outfit también llamó la atención, ya que la realeza se puso una chaqueta gris a cuadros de una reconocida marca de indumentaria internacional.

Si bien el equipo de la princesa comenzó perdiendo el encuentro ante un penal aprovechado por Emiliano Boffelli, rápidamente logró dar vuelta el marcador con un resultado final de 27-10 sobre Los Pumas.