El inesperado gesto de Messi al firmar una camiseta de la selección argentina

En las últimas horas, se viralizó en las redes sociales un video de Lionel Messi, donde se lo ve firmarle la camiseta de la selección argentina a un hincha. Práctica habitual en La Pulga, sin embargo, un gesto inesperado sorprendió a propios y extraños, al tener una actitud poco habitual para este tipo de situaciones.

Lionel Messi logró la gloria absoluta en Qatar y cada fan se lo agradece

Ante la atenta mirada de admiración del fanático, Messi procedió a firmar, primero, la parte trasera de la camiseta. Luego, el hincha dio vuelta la remera para que hiciera lo propio en el frente de la misma. Después de estampar su marca en el medio, se dirigió al escudo y, encima de él, le dibujó la tercera estrella que la selección conquistó bajo su comando en Qatar 2022.

Claro: la remera en cuestión es la que la selección utilizó durante el Mundial, cuando el combinado nacional tenía bordados los dos títulos del 78 y 86. El video se viralizó en Twitter el mismo día que explotó la noticia de que Messi jugará la próxima temporada en el Inter Miami. El propio jugador lo confirmó en una entrevista con Sport y Mundo Deportivo.

Messi descolocó a un hincha al firmarle la camiseta de la selección argentina

En primera medida, en la entrevista con los medios catalanes, Leo remarcó que tenía “mucha ilusión” de poder volver al F.C. Barcelona pero, aclaro, no quería vivir la situación de incertidumbre que atravesó años atrás, “esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro, por así decirlo de alguna manera”. “Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso”, reforzó.

En esa línea, señaló que buscaba tomar su propia decisión, pensando en él y en su familia, porque “tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo, y tenía que andar a las corridas también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel... Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça”.

En ese contexto, remarcó la importancia de “reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día...”, tras lo cual, comunicó que su elección sería jugar en Inter Miami. “Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino”, aclaró.

En cualquier caso, Messi seguirá vistiendo la camiseta de la selección argentina, como alguna vez dijo Lionel Scaloni, hasta cuando él lo desee. En principio, el primer gran objetivo a corto plazo que tiene el combinado nacional es la Copa América 2024, que se disputará, justamente, en Estados Unidos. Del mismo modo, el Mundial 2026 también se disputará en Norteamérica (aparte de EEUU, las sedes serán México y Canadá), por lo que no se descarta la presencia de La Pulga en dicha competencia, a modo de broche con la selección.

