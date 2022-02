El sábado, Juan Martín del Potro sorprendió al mundo del deporte con un inesperado anuncio. “Tal vez, sea más una despedida que una vuelta”, dijo en una rueda de prensa que había convocado para el día sábado en relación a su esperado regreso al tenis en el Argentina Open 250, para el cual recibió una invitación especial por encontrarse sin ranking, tras 965 días sin jugar profesionalmente. En las últimas horas, se volvió viral un video de Carlos Bianchi, entrenador de fútbol, en el que felicita a “La Torre de Tandil” por volver a pisar una cancha. Además, le deja un sugerente mensaje sobre su futuro.

“¡Hola Juan Martín! ¿Cómo estás? Qué lindo volver a jugar después de tantos sacrificios. Estás volviendo donde te gusta a vos, donde le gusta a cualquier deportista: la cancha. Volver a sentir esas sensaciones que se sienten cuando uno está esperando un partido, cuando llega al campo de juego, cuando juega. Y no va a ser último. Ponete en la cabeza que no va a ser el último. Porque vas a seguir”, le dice el “Virrey” con la convicción propia de un hombre de mil batallas del deporte y que pasó por ese lugar.

El inspirador mensaje de Carlos Bianchi a Juan Martín del Potro: “No va a ser el último partido”

A riego de sonar como un deseo, Bianchi luego explica que “Delpo” seguirá jugando por lo que le va a suceder una vez que se concrete su regreso: “Te va a seguir gustando estar ahí sobre todo, en ese lugar que soñamos estar siempre cuando éramos jóvenes. Te envío un abrazo muy grande con todos los mejores deseos de que tu carrera siga, porque pienso yo que te mereces seguir”. Y concluye la grabación con su ya emblemático “Felicidades”. El video fue compartido inicialmente por la cuenta de redes sociales de TNT Sports.

Del Potro, hincha fanático de Boca, mantiene una cordial relación con el DT más ganador de la historia del conjunto xeneize. En 2019, Bianchi asistió a la cancha Suzanne Lenglen para ver jugar al “Martillo de Thor” en un partido correspondiente a la cuarta ronda de Roland Garros ante Karen Kachanov. Un mes después, el tenista de 33 años jugaría su último partido oficial en Queens contra la joven promesa canadiense Denis Shapovalov, en el que sufrió un resbalón que lo hizo reincidir en su lesión de rodilla derecha.

El mensaje de Martín Palermo

Otra de las glorias azul y oro que le brindó un mensaje de aliento a Delpo fue su amigo e ídolo, el “Titán” Martín Palermo, máximo goleador en la historia de Boca. Las palabras del histórico delantero van en el mismo sentido que las de Bianchi, en cuanto a su expectativa sobre el futuro del tenista en el circuito.

“Sé lo que luchaste para estar nuevamente dentro de una cancha y haciendo lo que más te gusta. No sé si será tu último partido o no, pero disfrútalo. Creo que vas a volver a sentir esas lindas sensaciones de hace mucho tiempo, y acá estaremos apoyándote y deseándote lo mejor. Sigo confiando que no va a ser tu último partido, que ojalá esa rodilla maldita se componga y te deje volver a competir en los circuitos, y estaremos siempre haciendo fuerza para lo mejor para vos”, dice el delantero en un video también compartido por TNT Sports.