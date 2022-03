“Se le están cayendo los pingos”: Mariano Closs le pasó factura a un columnista por el escándalo en Boca

Los integrantes de la célebre MVA, Christian Medina, Alan Varela y Agustín Almendra, están pasando un momento muy deslucido. Tras destacarse en 2021 por sus buenas actuaciones en el primer equipo, los tres juveniles cayeron en desgracia por distintos motivos. Uno de los periodistas que impulsaba su desarrollo era Augusto Cesar, cronista que cubre la actualidad de Boca. En tanto, el relator Mariano Closs siempre se mostró más cauto respecto del rendimiento y la incidencia de los futbolistas en el funcionamiento del conjunto dirigido por Sebastián Battaglia. A modo de chicana, este martes, el conductor de “F12″ (ESPN) le endilgó al columnista su “mal ojo” para observar futbolistas

“Se le están cayendo los pingos” , le dijo Closs a Cesar a la hora de presentarlo. El lunes, se supo que Almendra fue separado del plantel. Este martes, se conoció que Varela no jugará ante Central Córdoba por una sanción disciplinaria del entrenador. Aunque de distinta gravedad, ambos problemas fueron protagonizados por futbolistas que prometían mucho a principios del año pasado. Consciente de la gravedad del caso, Cesar recalculó su posición y se puso del lado del técnico: “Cuando uno se entera de estas cuestiones, tiene que apoyar la decisión de Battaglia y del club”.

“A vos te manejan, ganaste todo pero como DT sos un desastre”, le habría dicho Almendra a Battaglia en pleno entrenamiento en el comienzo de la semana. La respuesta del “León” fue terminante: “Si no te gusta, te vas”. Ya en contacto con el Consejo de Fútbol, Sebastián habría puesto las cosas en claro: “Si se presenta a entrenar con el plantel, yo me voy”. La dirigencia respaldó al director técnico, y así las cosas, hoy el volante pasó a entrenar con la tercera división. A su vez, en la jornada de ayer, el puesto de mediocampista central lo ocupó Esteban Rolón, algo extraño dado que es el tercero en el puesto en la consideración del técnico. Augusto Cesar había informado ayer que el motivo de su exclusión era un malestar estomacal. Sin embargo, hoy se conoció el verdadero motivo de que no juegue el volante.

“Para Battaglia, Varela cometió una acto de indisciplina en la práctica y Leo Gabes nos preguntaba por qué no estaba. Se hablaba de unos problemas estomacales por lo cual no formó parte. Serían consecuencia de algún acto de indisciplina. Y Battaglia tomo la decisión con el Consejo” explicó Cesar. No obstante, Closs siguió bromeando con la teoría del malestar físico para chicanear a su colega: “A mí, cuando me duele la panza, no es porque tengo un acto de indisciplina, es porque comí algo vencido, en mal estado. Nervios. ¿Tuvo un cumpleaños? ¿Cuál es el problema? ¿Tomó? ¿No dijo que había un problema estomacal? ¿Eso es mentira?”.

Medina, Varela y Almendra

Luego, el cronista contestó que Varela está atravesando una situación personal que lo lleva a no estar focalizado. Además, precisó que no es la primera vez que Alan tiene una actitud de indisciplina. Más en serio, Closs explicó a qué se debe este problema con los futbolistas surgidos de las divisiones inferiores: “Si está pasando algo con los juveniles, es porque creyeron que le iban a dar ‘bolilla’, ven que no les dan ni cinco, y los pibes hacen su vida irresponsablemente, porque sigue siendo profesionales y útiles para Boca, y eso es consecuencia de la falta de guía, de líder, de un maestro”.

“Si el técnico es Basile, Bielsa o Gallardo, olvidate que estos pibes, por más que aparecieron en la Primera de titular y los dejaron afuera, van a tener disciplina. Tiene que ver con la conducción. Si no, no te puede desmadrar todo”, agregó Closs. Sobre Battaglia, sentenció: “Lo dejaron públicamente expuesto, Augusto. Le dijeron que era un títere, que no manejaba nada. En la próxima conferencia de prensa, tiene que mostrar sus credenciales de personalidad”.

Como si esto fuera poco, el columnista Leo Gabes agregó que el último miembro de la MVA también estaría en problemas: “El otro apuntado por el cuerpo técnico es Christian Medina”, al margen de que juegue este miércoles por Copa Argentina. Por último, Augusto Cesar consideró que este tiene que ser el puntapié inicial del proyecto de Battaglia porque ante el conflicto los jugadores se pusieron de su lado, por lo que cuenta con el apoyo de casi todo el plantel, en especial, de los referentes Cali Izquierdoz y Darío Benedetto.