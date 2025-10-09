El llanto de Cristian Traverso al aire al recordar a Miguel Ángel Russo

Cristian Traverso, exjugador de Boca Juniors y actual periodista de TyC Sports, quebró en llanto al recordar a Miguel Ángel Russo, quien murió este miércoles a los 69 años a raíz de un debilitamiento general de su cuerpo.

Al ser un entrenador con muchísimo camino recorrido en el fútbol sudamericano, exjugadores y actuales profesionales recordaron con aprecio las sapiencias de Russo. Traverso, por su parte, fue dirigido por Miguel Ángel en el año 1997 cuando integraba el plantel de la Universidad de Chile.

Cristian Traverso recordó a Miguel Russo

Ante las cámaras, Traverso primero saludó a la familia de Russo y luego no pudo continuar con su discurso al quebrarse en vivo. Tras esta situación, Ariel Rodríguez, conductor del programa Presion Alta, continuó hasta que su compañero pudo recomponerse.

“Yo no sé por qué tengo este cariño con Miguel. Seguramente él querrá que no se emocione, porque es un tipo fuerte. Lo difícil que es bajar y subir del túnel, cruzar la cancha. Si eso no te conmueve, no te llega, es porque no se entiende lo que es la vida”, indicó Traverso, aún compungido por la triste noticia de la muerte del exentrenador de Lanús, Racing y Rosario Central, entre otros.

Miguel Russo murió a los 69 años ALEJANDRO PAGNI - AFP

En esa misma línea, se refirió a otras situaciones que vivió junto a él que lo marcaron: “Los que vivimos con él sabemos lo que da un entrenador como Miguel. Tengo un cariño especial por él. Siempre le mandaba mensajes. Le preguntaba cómo estaba y siempre le decía mi cariño y respeto. Hace poco no le gustó algo que dije y me llamó. Yo nunca tuve problema con él. Y me dijo te voy a invitar a comer”.