La corona de flores de que le mandó River a Miguel Russo y que sorprendió a todos por los colores

La muerte de Miguel Ángel Russo unió, en su totalidad, a los hinchas del fútbol argentino, quienes se acercaron este jueves a la cancha de Boca para despedir al histórico entrenador.

Sin distinción de camisetas, ni clubes, los hinchas se acercaron a despedir al entrenador que falleció a sus 69 años. En una jornada donde reinó el luto, la Comisión Directiva de River, encabezada por Jorge Brito, envió una corona de flores azules y amarillas para estar presentes en esta jornada.

La corona de flores que entregó River en honor a Miguel Russo

“Club Atlético River Plate”, lució la descripción en un listón blanco que rodeó una corona personalizada con los colores de Boca, en una clara muestra que en este tipo de momentos no existe rivalidad, ni ningún tipo de enemistad entre los clubes.

La noticia del deceso de Russo causó un fuerte estupor en el Mundo Boca. A pesar de que en las últimas dos fechas del torneo el entrenador no estuvo presente -lo reemplazó Claudio Úbeda-, los hinchas fueron informados sobre el delicado estado de salud del DT, quien, en la última semana, fue hospitalizado en su casa debido al fuerte debilitamiento de su cuerpo.

La emoción de los hinchas de Boca al despedir a Miguel Russo Rodrigo Abd - AP

Cabe destacar que en el año 2017, Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata cuando era entrenador del Millonarios de Colombia. Desde ese entonces, la dirigencia del club colombiano se encargó de ayudar al argentino a buscar a los médicos más calificados para atender esta enfermedad que le provocó un fuerte desgaste en su cuerpo.