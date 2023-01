El mensaje de la esposa de Dani Alves antes de que fuera detenido por presunto abuso sexual

escuchar

Horas antes de que el futbolista Dani Alves fuera detenido tras una denuncia en su contra por presunto abuso sexual, su esposa, la modelo Joana Sanz, posteó un mensaje en redes sociales. “Together” (Juntos, en inglés) es lo que escribió Sanz junto a una foto en la que se ve su mano y la de su marido, entrelazadas.

El futbolista brasileño fue detenido este viernes en Barcelona tras acudir voluntariamente a una comisaría para responder por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona, a finales de diciembre. Tras ello, fue trasladado a los juzgados para que se le tome declaración.

Su pareja ya había hablado con Antena 3 sobre la denuncia que comenzó a hacerse pública la primera semana de enero: “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí; yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto. He visto muchas veces cómo mujeres se acercan al reservado, atrevidas, a intentar algo con mi marido en mi cara. Si lo hacen en mi presencia, no me quiero imaginar cuando yo no estoy”.

Según el sitio Marca, el excompañero de Lionel Messi en el Barcelona fue denunciado el 2 de enero por tocamientos no consentidos en la discoteca Sutton de Barcelona. El hecho habría ocurrido apenas días después de que el deportista disputara el Mundial con la selección de Brasil.

El posteo de la esposa del jugador Instagram

La presunta agresión sexual habría ocurrido en la discoteca Sutton el 30 de diciembre. La denuncia está judicializada y en fase de instrucción, según explicó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El jugador había negado las acusaciones la semana pasada en un video que envió a la televisora española Antena 3. Aunque reconoció que estuvo en el club, aseguró que no conocía a la mujer y dijo: “Nunca he invadido el espacio personal de nadie”.

Tras quedar en manos de las autoridades, el integrante del plantel de los Pumas de México comparecerá ante un juez, quien decidirá acerca de los cargos. La fiscalía del Estadio pidió que sea enviado a prisión sin fianza, indicó la oficina oficial.

Dani Alves, otro futbolista denunciado por abuso sexual

Previo a eso, había sido noticia por fichar en el equipo mexicano Pumas UNAM tras su salida del Barcelona a fines de la temporada pasada. “Solo pido a este año salud para poder seguir haciendo lo que amo, con la gente que quiere intentarlo”, había publicado a comienzos de enero.

En España, el delito de agresión sexual abarca desde toqueteos de carácter sexual no solicitados ni deseados a violación.

Con 39 años, Alves es uno de los futbolistas más laureados de la historia del fútbol. A lo largo de su carrera ganó títulos en clubes de élite como Barcelona, Juventus y París Saint-Germain. Asimismo el defensa fue una pieza clave en los años dorados del Barca: entre 2008 y 2016 controló la banda derecha del equipo junto a Lionel Messi. Ganó tres veces la Liga de Campeones con el club catalán, al que se regresó brevemente la temporada pasada.

LA NACION