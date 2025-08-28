El mensaje de la esposa de Juan Izquierdo, a un año de su muerte: “A las 21:38 tu corazón dejó de latir”

A un año de la muerte de Juan Izquierdo, el futbolista uruguayo de Nacional, que se desplomó durante un partido de Copa Libertadores contra San Paulo en el estadio Morumbí debido a una arritmia cardíaca, su esposa Selena decidió recordarlo con una emotiva carta escrita a mano, que compartió en sus redes sociales. “A las 21:38 tu corazón dejó de latir. Contigo se fue gran parte de mi vida”, escribió la mujer y emocionó a todos.

Izquierdo, de 27 años, falleció luego de sufrir una afección cardíaca en pleno partido. Fue atendido rápidamente y trasladado en ambulancia al hospital Albert Einstein de San Paulo, donde inicialmente estuvo en estado estable, pero su condición empeoró con un daño neurológico irreversible causado por el paro cardíaco y la consecuente muerte encefálica. El futbolista tenía dos hijos pequeños y su partida dejó un dolor inmenso en sus seres queridos y en todo el mundo del fútbol.

La emotiva carta de puño y letra que Selena publicó en sus redes

“Hoy se cumple un año desde que te tocó partir, en silencio y sin aviso, la vida nos sorprendió llevando lo que yo más amo en el mundo: vos. Hoy es inevitable revivir ese día, pensar que no quería que pase, pero a medida que pasaban las horas se acercaba el momento. Ese día traté de estar lo más que pude con vos, aunque también tenía que volver al hotel para estar con nuestra hija que no entendía nada”, comenzó su relato Selena en sus historias de Instagram y expuso toda la cronología de sus últimas horas.

“Martes, 27 de agosto 21:25 te desconectaron, te tomé de la mano y entre besos y mimos fui sintiendo como tu corazón latía cada vez más lento. Martes, 27 de agosto ,21:38 tu corazón dejó de latir. Contigo se fue gran parte de mi vida. Como te amo con mi vida entera, solo puedo decirte que te amo y que tengas buen viaje. Sé que vos me esperás ahí, y así como yo, te espero a vos”, agregó Selena en la conmovedora carta escrita con su puño y letra.

El recuerdo de Selena de su marido

En la misiva, Selena aprovechó para despedirse de su marido. “Juanma, te amo hoy, mañana y siempre. Adentro mío siempre estás vivo, aunque días como hoy se me hagan grises y me cueste respirar. Es en tu honor, por esa sonrisa y por todo lo lindo que dejaste, que hoy sigo en pie. Perdón por tan poco, ojalá hubiera algo que pudiera hacer o haber hecho para cambiar este final. Te amo y quedará así juntitos, tu alma junto con la mía, hasta que nos volvamos a encontrar”, aseguró.

La carta que emocionó a todos

“Es tan triste pensar que te fuiste con tanta ilusión de volver con el deseo de estar con tus hijos y volviste en una caja. Hasta el día de hoy te sigo esperando, yo sé que algún día vamos a caminar de la mano otra vez. Gracias por ser tan noble conmigo, tan amoroso y buen compañero. Gracias por todo y por cada cosa que hiciste por nosotros. Te amo", concluyó Selena.

El recuerdo de Nacional y San Pablo

El primer aniversario de la muerte del jugador no pasó desapercibido para los clubes, que le rindieron sendos homenajes. Nacional de Uruguay publicó un video homenaje en sus redes sociales, que tuvo una gran repercusión entre los hinchas donde el futbolista era ídolo. “A un año de la partida de Juan, su recuerdo nos acompaña y su legado permanecerá para siempre en los corazones de todos los Tricolores”, aseguró el conjunto de Montevideo.

El video homenaje a Juan Izquierdo

Por su parte, el San Pablo le rindió homenaje con el lanzamiento de una camiseta especial cuya recaudación será destinada a la familia, como una manera de reconocer el impacto de su pérdida y como una muestra de respeto hacia el jugador uruguayo. El capitán del club brasileño, el argentino Jonathan Calleri, fue el encargado de presentar esta ofrenda de cariño al recuerdo del futbolista.