Con un recuerdo de Maradona, el Napoli se metió en la polémica entre Residente y J Balvin

Bizarrap publicó la sesión número 49 en su canal de YouTube, que cuenta con la participación de Residente. Al día siguiente de su lanzamiento, el video seguía en lo más alto de las tendencias de la plataforma de videos. Con una fuerte crítica a J Balvin, el tema superó las 25 millones de visualizaciones. Las repercusiones y los mensajes en las redes fueron variadas y hubo hasta memes. En ese marco, la cuenta oficial del club Nápoli, compartió el icónico video del calentamiento de Diego Maradona en la previa de la semifinal de la Copa UEFA.

Para describir el mensaje, agregaron un fragmento del estribillo de la canción recientemente estrenada: “Esto lo hago pa’ divertirme”, y el emoji de una pelota. Además, arrobaron tanto a Bizarrap como a Residente, y agregaron su habitual hashtag: “#ForzaNapoliSempre”.

La relación entre René y Diego Maradona

En 2010, la banda precursora del reguetón lanzó la canción “Latinoamérica”, que incluye en su letra una mención al Diez: “Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles”. El día de la muerte del ídolo del fútbol, René publicó un tuit con esa parte del tema. En 2014 además, le dedicó una composición a Diego llamada “Me vieron cruzar”.

En diciembre de 2019, René publicó una foto de su hijo con el propio Maradona: “Mami, todavía no llevé a Milo a hacer la primera comunión, pero ya conoció a DIOS”. Aunque nació en una tierra poco afecta al fútbol, sus años en Argentina lo acercaron al deporte de la redonda. Incluso, admitió que simpatiza con Huracán porque es el equipo del abuelo de su hijo.

La feroz pelea entre Residente y J Balvin

En diciembre de 2021, el cantante colombiano llamó a boicotear los premios Grammy porque, en su opinión, no les da “respeto” a los artistas latinoamericanos.

Furioso, René le contestó a su colega con un duro video en su cuenta de Instagram: “Yo te creería lo del boicot si el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas. Pero ahí no pediste boicot. De seguro, te pedías cambio de ropa para cada premio. Pero como de las trece nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot. Tienes que entender José: es como si un carrito de hot dog se molestara porque no se puede ganar un estrella Michelin, y no me malinterpretes: a todo el mundo le gusta los hot dogs. Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando quiere comer bien se van a un restaurante, y ese es el que se gana las estrellas Michelin”.

Ahora, el artista de 44 años volvió a arremeter contra J Balvin en forma de canción. En la pausa del tema que dura más de ocho minutos, se escuchan dos voces dialogar. “Si le tiras a Balvin, puede ser que me guste”, dice Gabriel, a lo que René contesta: “No, a Balvin no, cabrón, es un ‘bobolón’ ese cabrón”.

Acto seguido, René dice: “Voy a rebajarme con un bobolón/que le canta a sponge bob y a Pokémon/la copia de un clon/el Logan Paul del reguetón/Josecito no tienes calles/por eso tiene los nudillos blanditos/pendejo mentiroso se hace el espiritual, usando la salud mental para vender un documental/es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciado por Instagram cuanta lana gana/no entiende los valores de la vida/se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida”.