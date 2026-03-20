El penal de la polémica: así fue la jugada del Lobo Medina a favor de Tigre que ahora quedó en la mira

Facundo del Gaiso, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, denunció penalmente a Luis Lobo Medina por “posible comisión de delitos contra la propiedad privada”, específicamente en el encuentro disputado por Tigre y Mitre de Santiago del Estero el 12 de octubre de 2021 por la Primera Nacional. En este sentido, el legislador señala en su documento que el árbitro “habría manipulado el resultado del partido que dirigió”.

La denuncia se originó luego de que el programa ¿La ves? (TN) difundió supuestos chats atribuidos a Juan Pablo Beacon, exintegrante del Consejo Federal y estrecho colaborador de Pablo Toviggino, en los que se puede leer un intercambio de mensajes sugestivos con Lobo Medina antes y después del partido en el que Tigre y Mitre de Santiago del Estero empataron 3 a 3, el 12 de octubre de 2021 en Victoria. Si bien el encuentro por la Primera Nacional fue un empate, la publicación periodística apunta a que la intención habría sido favorecer a Tigre, club alineado con Sergio Massa.

De igual manera, el árbitro no fue la única persona mencionada en la denuncia, sino que Del Gaiso señaló: “Existiría un arreglo entre Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon para alterar el resultado del partido”. A la hora de mencionar la posible coima, el diputado remarcó una cifra específica. “Juan Pablo Beacon habría acordado el pago de cuatrocientos mil pesos ($400.000) al árbitro Luis Lobo Medina, con el fin de otorgar un resultado favorable a Tigre”, continúa la demanda penal.

Los supuestos chats entre el árbitro Luis Lobo Medina y Juan Pablo Beacon Captura TV

A la hora de mencionar las jugadas específicas, Facundo del Gaiso señaló: “Durante el partido existieron dos acciones sospechosas: la expulsión de Sebastián Corda, de Mitre de Santiago del Estero, por dos amarillas casi que consecutivas y un penal mal sancionado a favor de Tigre”.

Tigre y un penal muy cuestionado

Aquel 12 de octubre de 2021, con motivo de la expulsión del mencionado jugador antes de la primera media hora del partido, Mitre quedó descompensado y el volante por izquierda del equipo santiagueño tuvo que ayudar en defensa para evitar mayores inconvenientes. Así, fue Ezequiel Cérica quien tuvo que hacer la doble tarea de subir y bajar por la banda, lo que provocó que siga hasta la línea de fondo a Ijiel Protti, delantero del “Matador”.

Al momento del contacto, Cérica se limita a chocar hombro con hombro contra Protti, una forma de defensa válida y legal según el reglamento, por lo que no debería sancionarse la pena máxima. Sin dudarlo, Lobo Medina cobró penal y los jugadores de Mitre inmediatamente se quejaron de esta resolución (en la segunda división no hay VAR y las decisiones rara vez se modifican sin intervención del línea).

Varios jugadores de Mitre enfrentaron a Lobo Medina por sentir que eran perjudicados por la decisión Captura TyC Sports

Incluso, tanto el relator como el comentarista de TyC Sports coincidieron en que no era infracción. “No, para mí no hay penal, para mí no hay infracción de penal” y “No, para mí tampoco, no hay falta de ninguna manera”, expresaron respectivamente.

El relator y el comentarista de TyC Sports coincidieron en que no fue penal

La expulsión contra Mitre: ¿estuvo bien la doble amarilla?

Por el lado de la expulsión de Sebastián Corda, no fue roja directa, sino que Lobo Medina le mostró dos veces la tarjeta amarilla en el primer tiempo. La primera de ellas llegó en el cuarto minuto de juego. Mientras que la segunda fue al 27′. Así, Mitre tuvo que afrontar más de una hora del partido con un jugador menos, lo que tuvo un efecto casi inmediato en el marcador porque Tigre anotó dos goles apenas seis minutos después de la tarjeta roja.

La expulsión de Sebastián Corda también generó una fuerte polémica

Como se puede ver en el video, la primera de las amarillas está bien mostrada, ya que Corda llega tarde y golpea al jugador del Matador. El problema está en la segunda amonestación, donde el lateral izquierdo parece jugar limpiamente por la pelota y es Lucas Menossi quien se trastabilla contra las piernas del defensor de Mitre, motivo por el cual la roja también quedó en la mira del arbitraje de Luis Lobo Medina.

Resumen completo de Tigre 3-3 Mitre