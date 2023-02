escuchar

Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors, habló este jueves con la prensa en el Predio del club y tocó varios temas. Entre otras cuestiones, se refirió a la ampliación de La Bombonera, y al regreso de Martín Palermo a la cancha del conjunto xeneize para el próximo domingo. Y, entre todo esto, se coló un picante cruce con el periodista Federico Rodas.

El primer intercambio tenso fue cuando el cronista le preguntó sobre la ampliación del estadio de Boca, en relación a las reformas que recientemente presentó su eterno rival, River Plate. En ese sentido, le preguntó por los proyectos que se puedan presentar. “¿Cómo lo ves de cara a diciembre?”, indagó el cronista. Claro: en ese mes se celebran las elecciones presidenciales en La Boca.

Riquelme contestó: “A diciembre, bien. Que La Bombonera seguirá siendo una fiesta cada domingo, cada miércoles. Después, yo no sé lo que me estás diciendo sobre el estadio. Yo amo a nuestro estadio, amo a nuestros hinchas. Soy un hincha más igual que ellos, son los dueños de nuestro club”. Luego, arremetió sobre la fiscal que clausuró la tribuna sur para que “deje disfrutar” a los simpatizantes en su cancha ya que, argumentó, “está todo en regla”.

“Hacemos las cosas con tranquilidad. Otra cosa no puedo decir. Después, sí, va a ser un año divertido. Estoy feliz de estar acá, se disfruta de estar en nuestro club, y el hincha sabe que yo se lo voy a cuidar y mucho”, agregó.

El tenso cruce entre Juan Román Riquelme y un periodista: “Hablemos de cosas normales”

En otro momento de la rueda de prensa, el periodista Tato Aguilera le consultó a Riquelme por el regreso de Palermo a la cancha de Boca, esta vez, en su carácter de entrenador de Platense. Al respecto, aseguró que será recibido “como se merece, como uno de los ídolos más grandes que tenemos nosotros”, y le deseó buenos augurios para su etapa en el Calamar. Además, señaló que La Bombonera “es su casa”.

Allí, Rodas aprovechó para preguntarle al vicepresidente xeneize si le gustaría que “en algún momento sea técnico de Boca”. Con pocas pulgas, Román replicó: “Ya tengo técnico, campeón”. Y si bien el cronista quiso ahondar en el tema, Riquelme no lo dejó y, sin paciencia, dijo: “No, no, tengo técnico, hablemos de cosas normales”. Claro: en las últimas horas, Hugo Ibarra quedó en el centro de la tormenta por algunos cambios en el once inicial que se le exigieron en los medios de comunicación y las redes sociales.

“Bueno, está bien, pero como hincha de Boca, en algún momento...”, añadió Rodas, a lo que Riquelme retrucó: “Tengo técnico, y ojalá que Ibarra sea técnico durante 20 años, y ojalá que yo me pueda quedar en el club 20 años”. Incisivo, el cronista le reiteró: “Más allá de ser presidente o no, ¿te vas a presentar de otra cosa?”. Con una sonrisa socarrona, el exfutbolista contestó: “Me estabas preguntando de técnico, ¿ahora me estás preguntando otra cosa? ¿Cómo es el tema?”.

Riquelme aseguró que quiere quedarse en el club por 20 años Captura de TV

Rodas respondió: “Vos dijiste que te querés quedar 40 años...”. “Y sí, es mi casa. Y sé que para eso hay que trabajar mucho. Yo soy un hincha más. Tengo la obligación de ayudar en lo que puedo, de cuidar al club, y sé que me van a ayudar a cuidarlo y mucho”, concluyó.

LA NACION