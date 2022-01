El truco de Robert Lewandowski para peinar a su hija con la aspiradora que alertó a sus seguidores

Un video de Robert Lewandowski se hizo viral en los últimos días y no fue necesariamente por haber ganado el premio The Best 2021 de la FIFA. Es que el jugador de la selección de Polonia y del Bayern Munich compartió en sus redes sociales una divertida escena con Klara, su hija de cuatro años, en la que la peinaba mientras su esposa, Anna Stachurska, no estaba.

Lo que llamó la atención de los seguidores del delantero de 33 años fue la forma en que decidió hacerle la cola de caballo a la niña. El crack eligió una manera más que original: agarró la aspiradora, hizo uso del tubo de la misma, la colocó en la cabeza de la pequeña y el electrodoméstico comenzó a aspirar su pelo.

El truco de Lewandowski para peinar a su hija

En un extremo del mango, Lewandowski había colocado una gomita de pelo para, una vez prolijo, empujarla y armarle una perfecta colita a Klara.

“Cuando mamá no está cerca”, escribió el goleador que le ganó el premio The Best a Lionel Messi y Mohamed Salah. Inmediatamente, el video empezó a circular por las redes sociales y los usuarios se asombraron ante la ocurrencia del polaco. No obstante, otros advirtieron del peligro que podía suponer el truco.

Robert Lewandowski junto a su hija de cuatro años Instagram @_rl9

El festejo por The Best

Tras divertir a sus fanáticos con el video junto a su hija, la figura del Bayern Munich se mostró en redes festejando con su mujer el premio The Best que acaba de recibir por parte de la FIFA por consagrarse como el mejor jugador del mundo en 2021.

Lewandowski mandó a dormir al premio en un divertido posteo Instagram @_rl9

El jugador de la selección polaca, por un lado, compartió una foto del trofeo que recibió por el exitoso promedio de goles que marcó en la última temporada y lo acostó en su cama con un mensaje que decía: “Buenas noches, dormí bien #FIFATheBest”.

Por otra parte, Anna, su esposa, posteó una foto con él y el galardón, donde le dedicó: “Mi amor, ¡lo hiciste! Felicitaciones por ganar el premio The Best de la FIFA como mejor jugador del mundo. ¡Sé cuán duro trabajás para alcanzar tus sueños! Bien hecho, estoy muy orgullosa de vos”.

Así festejaban Lewandowski y su mujer el premio The Best

Asimismo, la exkarateca y nutricionista publicó en sus historias una serie de videos volviendo de la ceremonia de premiación cantando una canción de Ed Sheeran junto a su marido y bailando por la felicidad que sentían luego del gran reconocimiento, que Lewandowski recibió este lunes por segunda vez en su carrera y que seguramente lo motivará a marcar más goles y destacarse aún más como futbolista.