El “Turco” García llamó en vivo a Ricardo Centurión y la respuesta lo dejó atónito

El exfutbolista Claudio “Turco” García protagonizó este lunes por la noche un desopilante ida y vuelta con el jugador de Vélez Sarsfield, Ricardo Centurión, quien marcó el último tanto de su equipo en el triunfo ante Unión de Santa Fe por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

En “Jugador 23″ de TyC Sports, el conductor Martín Souto y García, que participa del programa como panelista, estaban discutiendo acerca del gol de “Centu”. Mientras el animador consideraba que el jugador había anotado el gol con la pierna derecha, el exfutbolista decía que lo hizo con la izquierda.

El desopilante diálogo entre "Turco" García y Ricardo Centurión

Para sacarse las dudas, el exjugador decidió llamar a su colega y que respondiera él mismo. “Estamos al aire. ¿Con qué hiciste el gol?”, le preguntó García al jugador de 28 años. “Con la derecha, creo...” , contestó Centurión, que no se mostró muy seguro en su respuesta. Para no perder la discusión, el “Turco” desacreditó a “Ricky” y lanzó: “Pero no sabe ni él”. De fondo, Souto celebraba su “triunfo” dialéctico.

Para agregarle más confusión al momento, el futbolista aseguró que todavía “no sabía si había hecho el gol”. “¿Pero lo hiciste con la izquierda, no?”, le repreguntó a Centu, quien remató con una frase que desató la risa de todos los presentes en el estudio: “No, qué sé yo. Estoy jugando al póker, bolud...” .

Con su conquista ante el “Tatengue”, Centurión acumula tres goles en lo que va del torneo. En tanto, su equipo Vélez Sarsfield ocupa el décimo lugar en la tabla de posiciones, pero el primero en la clasificación anual.

