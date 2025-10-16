El utilero de la selección reversionó el festejo más loco de Qatar tras avanzar a la final del Mundial Sub 20

La selección argentina está en una nueva final del mundo. Tras ganarle a Colombia por 1-0 en la semifinal del Mundial Sub 20 de Chile, los dirigidos por Diego Placente se enfrentarán el domingo 19 de octubre a Marruecos para ir en busca de la tan ansiada victoria que se dio por última vez en 2007. Luego del triunfo a partir del gol de Mateo Silvetti, el vestuario albiceleste fue una verdadera fiesta y los jugadores hicieron partícipes a los hinchas de los festejos. Nicolás Pérez, utilero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), hizo un alocado festejo con el que rememoró el que protagonizó en Qatar tras ganar la Copa del Mundo y causó furor en las redes.

Tras la victoria, el jugador de Vélez Sársfield, Maher Carrizo, y el futbolista de Club Atlético Talleres, Santiago Fernández, compartieron videos en el que se pudo ver el festejo de Pérez. El utilero corrió desde la sala de rehabilitación física hacia el centro del vestuario, se subió a una mesa cubierta de frutas y botellas de agua y se deslizó hacia una de las paredes. Todos los semifinalistas lo alentaron, saltaron, cantaron y gritaron con él, mientras de fondo sonaba “Pa’ la Selección”, de La T y la M, canción íntimamente relacionada con la selección mayor. “Estamos en la final y Nico Pérez lo sabe”, comentó Carrizo.

El festejo del utilero de la AFA en el vestuario albiceleste

Con este festejo, el utilero de la AFA hizo que todos recordaran la memorable celebración que protagonizó en el vestuario del estadio Lusail de Qatar cuando la selección ganó la final del mundo ante Francia. ¿Qué hizo? Corrió y se tiró de cabeza a un tacho de basura. Fue Sergio “Kun” Agüero quien grabó el video y lo subió a sus redes sociales. El clip se volvió viral e inmortalizó la alegría de aquel inolvidable 18 de diciembre de 2022.

Los festejos de la Sub 20 tras pasar a la final del Mundial

Asimismo, los futbolistas, el equipo técnico y los utileros también compartieron en sus redes diversos videos de los festejos de la selección menor tras pasar a la final del Mundial Sub 20. Disputarán el último partido el domingo 19 de octubre a partir de las 20 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

Así festejó la Sub 20 la victoria en la semifinal del Mundial ante Colombia

En cuanto a Nicolás Pérez, es utilero de la AFA tanto con la selección mayor como con la Sub 20. Al igual que otros integrantes del equipo que viajó a Qatar en 2022, también lleva en la piel un recuerdo de aquella inolvidable final. Además del festejo viral, también tiene un tatuaje que causó furor en las redes. En la espalda tiene la Copa del Mundo con la mano de Lionel Messi tocándola, tal y como lo hizo en Lusail. También tiene la atajada de Emiliano “Dibu” Martínez ante Kolo Muani, que pudo haber cambiado la historia, y el horario en el que tuvo lugar la jugada.

El impresionante tatuaje que tiene Nicolás Pérez en la espalda (Foto: Captura de video / Instagram @nico.pe)

Asimismo, lleva las tres estrellas y las manos de Ángel Di María haciendo un corazón - su saludo característico para celebrar un gol - y apoyadas sobre su camiseta celeste y blanca.