Los mensajes de Messi, De Paul y Dibu Martínez a los chicos de la selección tras el pase a la final del Mundial Sub 20

Este miércoles la selección argentina se clasificó a la final de la Copa del Mundo Sub 20 que se disputa en Chile. En un partido reñido y disputado, el equipo dirigido por Diego Placente venció por 1-0 a Colombia en semifinales y, después de 18 años, volverá a disputar una final en esta competición juvenil. El rival será Marruecos, en un encuentro que se disputará el próximo domingo.

Mateo Silvetti convirtió el gol que clasificó a la selección argentina Sub 20 a la final Buda Mendes - FIFA - FIFA

Con gol de Mateo Silvetti, quien había ingresado en el entretiempo por Ian Subiabre, la selección sub 20 festejó un triunfo resonante y, a raíz de ello, se llevaron las felicitaciones por parte de los jugadores de la selección mayor, quienes estuvieron al tanto de lo que sucedía y festejaron, a la distancia, con ellos.

El primero en reaccionar fue Rodrigo De Paul, quien, desde su casa, grabó la repetición de la jugada que terminó en el gol y felicitó tanto al equipo como a Silvetti, su compañero en el Inter Miami.

Rodrigo De Paul felicitó a los jugadores de la selección argentina Sub 20

“Vamos, guacho”, lanzó el Motorcito, orgulloso de la labor colectiva e individual del delantero que ingresó en el entretiempo y convirtió un gol clave para acceder a la final del certamen.

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, también se hizo eco de la victoria contra Colombia: “Vamos a la final. Felicitaciones a todos”. En esa misma línea, felicitó al exjugador de Newell’s y actual del Inter Miami por hacerse presente en el resultado.

Lionel Messi apoyó, a la distancia, a los jugadores del Sub 20 y felicitó a Mateo Silvetti

Silvetti, de 19 años, realizó las divisiones inferiores en Newell’s y debutó en Primera División en el cuadro rosarino. En septiembre de este año, Inter Miami oficializó su transferencia a la Major League Soccer (MLS) donde el delantero alterna entre titular y suplente en un equipo repleto de estrellas como De Paul, Messi, entre otros.

Emiliano Martínez sumó emojis de aplausos para destacar la presencia en la final de la selección argentina Sub 20

Otros jugadores que destacaron la presencia de la Argentina en la final fueron Emiliano Martínez, Enzo Fernández y Leandro Paredes en sus historias de Instagram. El arquero, con un comentario más escueto, agregó un emoji de un aplauso y la frase “a la final” para darle un empujón anímico a los chicos del Sub 20.

"Un pasito más", el pedido de Enzo Fernández para que los jugadores de la Sub 20 puedan consagrarse

“Vamos chicos, un pasito más. Con todo el domingo”, destacó Fernández, actual jugador del Chelsea y con una fuerte identificación por los juveniles de la selección argentina. Por último, Paredes, quien pronto se integrará a los entrenamientos con Boca Juniors, utilizó la frase “qué orgullo” para felicitar al equipo de Diego Placente de cara a lo que será el encuentro decisivo ante Marruecos, que venció por penales a Francia en semifinales.

Leandro Paredes felicitó a los jugadores de la selección argentina Sub 20

Cabe destacar que el último título obtenido en esta categoría juvenil fue en el año 2007, en Canadá, cuando el seleccionado argentino le ganó la final a República Checa por 2-1. Por ese entonces, los goles fueron de Sergio “Kun” Agüero y Mauro Zárate. Este domingo, a 18 años de esa gesta histórica, los dirigidos por Placente buscarán hacer lo propio contra Marruecos, en un partido crucial que se disputará a las 20 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile.

El alocado festejo que reversionó el utilero de AFA tras el pase a la final

Al igual que en el Mundial de Qatar 2022, Nicolás Pérez, utilero de la selección argentina, protagonizó un alocado festejo en el vestuario junto a los jugadores para festejar el pase a la gran final.

El festejo del Seleccionado Sub 20 tras pasar a la final del Mundial de Chile

Mientras Maher Carrizo y Santiago Fernández, jugadores del Sub 20, preparaban su celular para grabarlo, Pérez tomó carrera desde la sala de rehabilitación física y se zambulló sobre una mesa repleta de frutas y botellas de gaseosas para el delirio de los presentes.

En un vestuario festivo, donde sonaba el tema musical “Pa’ la Selección”, de La T y la M, los jugadores se unieron a la iniciativa del utilero y celebraron el acceso a una final histórica que tendrá lugar el próximo domingo, a las 20, ante Marruecos.

Así festejó la Sub 20 la victoria en la semifinal del Mundial ante Colombia

Esta no es la primera vez que Pérez es protagonista de un festejo fuera de lo común: luego de ganar la final del Mundial en Medio Oriente, el utilero corrió y se tiró de cabeza a un tacho de basura, mientras Sergio “Kun” Aguero se encargó de filmar un video que se viralizó en las redes sociales.